-Adli Tıp'tan "Cafer Erçakmak" açıklaması İSTANBUL (A.A) - 07.12.2011 - Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca, ''Nesep tayininde sadece baba ve çocuğa ait veriler karşılaştırıldığında nadir de olsa yanlış sonuç elde edilebilmekte, bu yüzden anneye ait DNA verileri de karşılaştırmaya katılarak, çocuktaki hangi DNA özelliğinin babadan hangisinin anneden geldiği kesin bir şekilde saptanabilmektedir'' denildi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Sivas'ta, Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüne ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan 7 sanığın yargılanmasına ilişkin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya gönderilen Cafer Erçakmak'la ilgili Biyoloji İhtisas Dairesince hazırlanan DNA raporuna ilişkin yanlış yorumlarda bulunularak, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği ifade edildi. Açıklamada, ölüp ölmediğinin tespiti için Cafer Erçakmak'a ait olduğu iddia edilen mezarın açılarak cesetten biyolojik örnek alındığı, Erçakmak'ın sağ oğlu Ergün Erçakmak'tan da kan örnekleri alınarak Sivas Cumhuriyet Başsavcılığında kurumlarına gönderildiği belirtilerek, biyolojik örneklerin DNA incelemesi tamamlanarak Biyoloji İhtisas Dairesine 25 Temmuz'da tarihinde bir rapor hazırlandığı kaydedildi. Raporda, Ergün Erçakmak'a ait DNA profili ile baba olduğu iddia edilen Cafer Erçakmak'a ait DNA profillerinin karşılaştırıldığı, elde edilen sonuçlarla, Cafer Erçakmak'ın, Ergün Erçakmak'ın biyolojik babası olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Bu rapor üzerine Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca Cafer Erçakmak'ın eşi ve Ergün Erçakmak'ın annesi Nuran Erçakmak'a ait kan ve kan lekesi örneğinin ihtisas dairelerine gönderildiği ifade edilen açıklamada, yapılan DNA inceleme çalışmaları ve bir önceki raporda elde edilen veriler karşılaştırılarak rapor hazırlandığı anlatıldı.