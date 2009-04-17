Adli Tıp'ta Hüseyin Üzmez istifası

‘Rapor değişmeyecek’



‘Sağlıklı karar verilemez’

‘İstifa zorunlu hale geldi’

Muayene için getirilmişti

Çocuk psikiyatristi Erdoğan, kuruma ağır suçlamalarda bulunarak B.Ç.’ye yine aynı raporun verileceğini öne sürdü. Yaptığı açıklamada "Bu koşullarda sağlıklı rapor çıkarmak zor" diyen Erdoğan bu göreve 4 ay önce bakan Şahin'in oluruyla atanmıştı. B.Ç. için hazırlanacak rapor bugün (16 Nisan 2009) verilecekti.İşte "Adli Tıp Kurumu'nda çalışan birçok üye ve yönetici tarafından eleştirilere ve yıpratmalara maruz kalmaktayım" diyerek istifa eden Doç. Dr. Erdoğan’ın istifa dilekçesinden başlıklar:- Mağdurenin ruh sağlığının bozulmadığı yönünde rapor verilecek. Bu koşullarda sağlıklı rapor çıkarmak çok zor.- Adli Tıp Kurumu'nun sistemi içinde, bu iş yüküyle sağlıklı karar verilmesi imkansızdır.- Adli Tıp Kurumu mevcut sisteminin değişmesi ve bu konuda yetkililerin dikkatini çekmek için istifa zorunlu hale gelmiştir.Üzmez'in cinsel istismarına uğrayan B.Ç, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’nda muayeneden geçirilmek üzere İstanbul'a getirilmişti.Alınan bilgiye göre, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "sanık Hüseyin Üzmez tarafından kendisine karşı işlendiği iddia olunan fiilden dolayı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 103/6. maddesi açısından beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığı yönünde" Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan hakkında rapor istediği 14 yaşındaki B.Ç, barındığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yurttan alınarak önce Bursa Adliye Sarayı'na getirildi.Mağdur çocuk, adliyedeki işlemlerin ardından sosyal hizmet uzmanları tarafından feribotla İstanbul'a, oradan da Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.B.Ç'nin, Adli Tıp kurumundaki görüşmeye tek başına alındığı öğrenildi.