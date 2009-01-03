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Adli Tıp'ta Hüseyin Üzmez ayarı

Vakit Yazarı Hüseyin Üzmez’i tahliye ettiren Adli Tıp Kurumu raporunu eleştiren 3 Adli Tıp çalışanı cezalandırıldı.

03 Ocak 2009 02:00

Adli Tıp Uzmanları Derneği ve ATK 1. İhtisas Kurulu Başkanı Doç. Dr. Serhat Gürpınar, görevden alınıp Gaziosmanpaşa Şubesi’nde uzman olarak gönderilirken, açıklamalara katılan iki kişiye de idari cezalar verildi. Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre 3 kınama ve bir maaştan kesme cezası da verilen Doç. Dr. Gürpınar, "Açıklamaları dernek başkanı sıfatıyla yaptım. Bu Anayasal bir haktır" dedi.

Adli Tıp Kurumu’ndaki Üzmez ayarını, Türk Tabibler Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy dün İstanbul Tabib Odası’nda düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Adalet Bakanlığı’nın, Hüseyin Üzmez’le ilgili rapor nedeniyle oluşan tepkilerden dolayı 6. İhtisas Kurulu’ndaki eksik çocuk psikiyatrı kadrosuna atama yaptığını ve kurul başkanını değiştirdiğini anlatan Gençay Gürsoy, "Adli Tıp Kurumu’nun, bütünüyle siyasi iktidara bağlı olması ve kadrolaşmanın bilimselliğin önüne geçmesinden kaynaklı çok ciddi yapısal problemleri bulunmaktadır" dedi.

Hüseyin Üzmez olayı sonrası Adalet Bakanlığı ve ATK’nın bilimsel eleştiri getiren kişi ve kuruluşları hedef aldığını öne süren Gençay Gürsoy, "Bunun son mağdurları Adli Tıp Uzmanları Derneği ve 1. İhtisas Kurulu Başkanı Doç. Dr. Serhat Gürpınar ile bu açıklamalara katılan iki ATK çalışanı oldu" diye konuştu. 

Yasal bir atama değil

Atamanın yasal olmadığını belirten Doç. Dr. Serhat Gürpınar ise şöyle konuştu: "Adli Tıp Kurumu ve kurul başkanlığı yapmış biriyim. Bu makamların atamaları üçlü kararnameyle yapılır. Bu makamlara geldikten sonra bundan sonraki atamalarınız ancak eşdeğer bir kadroya yapılabilir. Gaziosmanpaşa Şubesi’ndeki görevlendirme bir tenzili rütbe içermektedir. Bu nedenle atamanın durdurulması için İdare Mahkemesi’ne başvuracağım. Kınama cezaları için de bir üst makama gerekli başvurularımı yaptım."


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