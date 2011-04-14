Adli Tıp'ın yeni öğrenci kriterleri

T24 - Adli Tıp'ta 'pis masa' skandalı sonrası revizyona gidildi, 'otopsi yardımcılığı' mezunu kadınlar görevlendirildi. Ancak mektepliler ceset kaldırmada başarısız olunca, alaylılar geri döndü. Öğrenciler içinse 'fiziki' şartlar kondu.



Münevver Karabulut cinayeti sonrası, otopside cesede 'sperm' bulaştırılması büyük yankı uyandırmıştı.Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



'Pis masa skandalı' haberi sonrası Adli Tıp'ta yeniden yapılanmaya gidilmişti. Ancak Morg İhtisas Dairesi'nde bu kez de 'çelimsiz' teknisyen krizi çıktı. Sperm skandalının ardından, temizlikçi, garson olarak kuruma girip otopsi teknisyeni olarak göreve devam edenler başka birimlere kaydırıldı. Alanında tek olan 2 yıllık Mersin Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Otopsi Yardımcılığı bölümünden mezun olanların önü açıldı.





20 KİŞİDEN 16'SI KADIN



İstanbul Adli Tıp'a 7, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Erzurum, Malatya ve Trabzon Adli Tıp Şube müdürlüklerine 13 teknisyenin ataması yapıldı. 20 teknisyenden 16'sı kadın. İstanbul'a atanan 7 teknisyenin de kadın olması kriz yarattı. Kadın morg teknisyenlerinin ceset taşıyamaması kurumda rahatsızlığa yol açtı. Karabulut otopsisinin ardından Morg İhtisas'tan gönderilecek teknisyenlerden ikisinin yerinde kalmasına karar verildi. İki hizmetlinin görevi ceset taşımak, cesetlerin pozisyonlarını değiştirmek.





YENİ KRİTER 1.60 BOY



Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce de yüksekokuldan Yrd. Doç. Dr. Hakan Kar'a öğrencilerin ceset taşıyamadığı yönünde serzenişte bulundu. Bu nedenle bölüm için yeni bir kriter getirildi. Otopsi teknisyeni olmak isteyen kızların artık en az 1.60 boy-55 kilo, erkek öğrencilerin ise 1.70 boy-65 kiloda olması gerekiyor. Yrd. Doç. Dr. Hakan Kar 'Bölümümüzü genelde kız öğrenciler tercih ediyor. Şu anda bile öğrencilerimizin yüzde 80'i kız. Adli Tıp'a gönderdiğimiz mezunlarımız da kızlardan oluşuyor. İşlerinde çok başarılılar. Sadece ceset taşıyamıyorlar. Bu konuda bazı serzenişler aldık. Bu nedenle kilo ve boy kriterlerimizi artırdık' diye konuştu.





Münevver sürgünü



Münevver Karabulut'un otopsisinde sperm bulaştıran teknisyen Ahmet Şahin emanet masasına, otopside görevli Dr. Nezih Analay ise Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Otopside görevli olan kadın teknisyen Hülya Zengin ise Morg İhtisas Dairesi'nde çalışmaya devam ediyor. İki erkek teknisyenin dışında diğer hizmetliler de temizlikçi olarak kurumda çalışmaya devam ediyorlar.









