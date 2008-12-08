Adli Tıp'ın hatası yüzünden 5.5 ay hapis yattı

Adli Tıp bunu hep yapıyor

Adli Tıp’ta bir ‘Üzmez’ skandalı daha

Adli Tıp Kurumu’nda rapor hatalarına bir yenisi daha eklendi. DNA testi sonrası 13 yaşındaki öz yeğenine tecavüzle suçlanan Volkan Y’yi yüzde 99,99 baba gösteren Adli Tıp Kurumu raporunun, diğer şüphelinin test sonucuyla karıştığı ortaya çıktı.Adet görmesi geciken 13 yaşındaki D.R. 2007 yılı aralık ayında ailesi tarafından Eminönü Sağlık Merkezi’ne götürüldü. Testlerde genç kızın altı-yedi aylık hamile olduğu anlaşıldı. Baba Cemal R., kızı D.R.’nin evlerine sık sık gelip kalan dayısı Volkan Y.’nin adını verdiğini söyledi. D.R.’nin teyzeleri ise sık sık evde yatıya kalan Vedat Y.’nin adını verdiğini iddia ettiler. Bunun üzerine aile, 23 Ocak 2008’de savcılığa şikáyette bulundu.D.R.’nin doğurduğu erkek bebekten alınan doku iki şüphelinin DNA örnekleri ile karşılaştırıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA örneklerinin mukayeseli incelenmesi sonucunda şüphelilerden dayı Volkan Y.’nin yüzde 99,99 ihtimalle bebeğin babası olabileceği belirlendi. 6 Mayıs’ta tutuklanan Volkan Y. hakkında öz yeğeni D.R.’ye cinsel istismardan dava açıldı.Adli Tıp’taki vahim hata ise ısrarlı şekilde suçlamayı kabul etmeyen sanık Volkan Y.’nin avukatının tekrar DNA testi yapılmasını isteyince ortaya çıktı. 16 Ekim’de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen raporda, 25 Mart’ta yapılan DNA incelemesinden elde edilen sonuçlarla yeni rapor arasında bir fark olmadığı, ancak Vedat Y. yerine dayı Volkan Y.’nin adının yazılarak farklı kodlandığının anlaşıldığı belirtildi. Volkan Y.’nin bebeğin babası olamayacağı ve Vedat Y.’nin ise yüzde 99,99 ihtimalle bebeğin biyolojik babası olabileceği ifade edildi. Volkan Y.’nin tahliyesine karar verildi. Vedat Y. hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.Mağdur D.R. ise babasının arkadaşı Vedat Y.’nin bıçak tehdidiyle ırzına geçtiğini anlattı. D.R., korktuğu için Vedat Y.’nin kendisine tecavüz ettiğini haber veremediğini söyledi.