Adli Tıp’dan yeni skandal

İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki E.U., iddiaya göre öz babası H.U. ve amcası H.U.'nun cinsel istismarına uğradı. Olayla ilgili mahkemeye rapor gönderen İstanbul Adli Tıp Kurumu, genç kızın ruh sağlığının bozulmadığını bildirdi. Aynı genç kızın 2005 yılında Urla İlçesi'nde ‘Barbaros Çocuk Köyü’ olayında da mağdur olduğu ortaya çıktı.





Bursa'da Vakit Gazetesi Yazarı Hüseyin Üzmez'in 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanması ve sonra Adli Tıp Kurumu'nun genç kızın ruh sağlığı bozulmadığına dair rapor vermesi üzerine, Türkiye'de rapor tartışması başlamıştı. Tartışmaları alevlendirecek bir olay da İzmir'de yaşandı.



İzmir’de yaşayan E.U., iddiaya göre iki yıl önce öz babası H.U. ve amcası H.U.'nun cinsel istismarına uğradı. Genç kızın şikayeti üzerine baba ve amca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı genç kızın anlatımları üzerine baba ve amca hakkında ‘cinsel istismar’ suçundan 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Genç kızın anlatımlarının geniş şekilde yer aldığı iddianamede Cumhuriyet Savcısı, sanık baba ve amca hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istedi. Baba H.U. ve amca H.U., ifadelerinde E.U.'nun intikam dürtüleri için kendilerine iftira attığını söylediler. 5 ay tutuklu kalan amca ve baba tutuksuz yargılanmaz üzere tahliye edildi.



Ruh sağlığı bozulmamış



9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan iki ayrı raporda genç kızın cinsel istismara uğradığı belirtildi. Mahkemeye geçen haftalarda gelen İstanbul Adli Tıp Kurumu raporu ise tartışma yarattı. Adli Tıp Kurumu, babası ve amcası tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen genç kız için ‘ruh sağlığı bozulmamıştır’ diye rapor gönderdi. İzmir Barosu adına davaya bakan avukat, E.U.'nun ikinci Üzmez vakasından daha ağır traji komik bir raporla karşı karşıya kaldığını belirtti. Bir genç kızın babası ve amcası tarafından cinsel istismara uğramasının ruhsal sağlığının bozmaması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını iddia eden avukat, rapora itiraz edeceklerini belirtti. Duruşma ertelendi.



Çocuk köyü mağdurlarındandı



Olayın mağduru olan genç kızın 2005 yılında Urla İlçesi'ndeki Barbaros Çocuk Köyü'nde meydana gelen tecavüz mağdurlarından biri olduğu ortaya çıktı. E.U.'nun Barbaros Çocuk Köyü'ndeki skandalın ardından ailesiyle kalmaya başladığı ve bir yıl sonra da baba ve amcasının tacizine uğradığı öne sürüldü, psikolojisinin iyice bozulduğu belirtildi.



Urla ilçesinde sivil toplum örgütleri ve devletin desteğiyle kurulan Barbaros Çocuk Köyü'ndeki bazı çocuklara cinsel taciz ve tecavüz girişiminde bulunulduğu iddiası üzerine jandarma savcının talimatıyla harekete geçmişti. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınmış, köy müdürü E.T. ile bakıcı annelerinde bulunduğu kişiler tutuklanmıştı. İddianamede 2000-2005 yılları arasında köyde kalan yaşları 6 ile 17 arasında değişin 16 kız ve erkek çocuğun taciz ve tecavüze uğradığı öne sürülmüştü. Yargılama sonunda köy müdürü E.T., ceza alırken, diğerleri beraat etmişti. Barbaros Çocuk Köyü daha sonra kapatılmıştı. Çocuklar çeşitli illere gönderilmişti.