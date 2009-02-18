Adli tıpçıların güçlü deterjan isyanı

Oksijen bazlı kimi yeni deterjanların kan izlerini tamamıyla temizlemesi adli tıp uzmanları için büyük zorluk çıkarıyor.



Alman Naturwissenschaften dergisinde, İspanya'daki Valencia Üniversitesi araştırmacılarının, suç yerindeki kan izlerini yokeden temizleme ürünleriyle ilgili bir araştırması yayımlandı.



Araştırmacılar arasındaki adli tıp uzmanı Ana Castello, suçluların, kanıtları yoketmek için suç yerini ve elbiselerini yıkadıklarını belirterek, "Bu kan izlerine ulaşamayınca, DNA gibi çok önemli kanıtları yitirmiş oluyoruz" dedi.



Adli tıp uzmanları, bugüne dek suç yeri ya da elbiselerdeki kan lekelerini luminol ve fenolftalein maddeleri kullanarak ve hemoglobin testi yaparak ortaya çıkarıyorlardı. Ancak yeni deterjan ve temizleyicilerin kimileri bu işlemi çok zor duruma getirdi.



Araştırmacılar, deneylerinde pamuklu giyecekler, kot pantolon ve havlu gibi şeylerin üzerlerine kan damlatarak kanın 1 ila 40 gün boyunca kurumasını beklediler, daha sonra bunları oksijen bazlı temizlik malzemeleriyle yıkadılar.



Uzmanların raporunda, "malzemenin türü ne olursa olsun ve ne denli zaman geçerse geçsin, 3 testte de kanı ortaya çıkarmayı başaramadık" denildi.



Adli top uzmanları, suç yerinde kan bulunup bulunmadığını belirlemek için genellikle ilk olarak fenolftalein testi yapıyor. Daha sonra luminol ve son olarak da hemoglobin tespiti testi yapılıyor.



Bu deneylerde kanın ortaya çıkmamasına karşın tamamıyla kaybolmadığını ve kandan kahverengi izler kaldığını belirten uzmanlar, bu ciddi sorunu aşmak için yeni tespit yöntemleri üzerinde çalıştıklarını söylüyorlar.



