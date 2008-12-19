Adli Tıp'a Üzmez ayarı

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, yazar Hüseyin Üzmez hakkındaki davada tartışmalı raporu veren Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu Başkanı'nın değiştirildiğini açıkladı.



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, ''14 yaşındaki B.Ç. hakkındaki Bursa'dan geri gönderilen raporu bu yeni heyet inceleyecek. Ben yeni heyetin bu konularda çok daha hassas davranacağını, kamuoyunun desteğini alacağını düşünüyorum'' dedi.



Şahin, CNN Türk'te yayınlanan Ankara Kulisi programında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Yazar Hüseyin Üzmez' hakkındaki cinsel istismar davasında, raporu veren Adli Tıp Kurumu'na bağlı 6. İhtisas Kurulu'nun başkanının değiştirildiğini açıklayan Şahin, bu göreve Prof. Dr. Bayram Mert Savrun'un atandığını bildirdi.



Kurulda çocuk psikiyatristi bulunmamasının eleştiri konusu yapıldığını anımsatan Şahin, Doç. Dr. Ayten Erdoğan'ın da kurula çocuk psikiyatristi olarak görevlendirildiğini söyledi. Şahin, ''14 yaşındaki B.Ç. hakkındaki Bursa'dan geri gönderilen raporu bu yeni heyet inceleyecek. Ben yeni heyetin bu konularda çok daha hassas davranacağını, kamuoyunun desteğini alacağını düşünüyorum'' diye konuştu.



Bakan Şahin, eski 6. İhtisas Kurulu Başkanı Cemal Yalçın Ergezer'in de Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'na üye olarak atandığını ifade etti. Adalet Bakanı Şahin ayrıca, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kaldığı İmralı'ya 10 mahkumun nakledilmesinin planlandığını açıkladı. Şahin, Öcalan'ın güvenliğini sağlamak için bin kişinin görev yaptığını söyledi.