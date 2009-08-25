Adli Tıp'a göre Jackson cinayet kurbanı

Adı belirtilmeyen yetkilinin açıklamasına göre, sonuçlar Jackson'ın öldüğü sırada yanında bulunan ve sanatçının fizik tedavisinden sorumlu Doktor Conrad Murray hakkında yasal işlemler yapılmasını gerektiriyor.

Kalbi durmuştu

Michael Jackson, 25 Haziran'da ölmüştü

Şarkıcı, Haziran ayında kalp durması sonucu Los Angeles'taki evinde ölmüştü.

Polis soruşturması, Michael Jackson'ın kişisel doktoru Doktor Conrad Murray üzerinde yoğunlaşıyor.

Mahkemece kamuoyuna açıklanan bilgilere göre Michael Jackson'ın kişisel doktoru Doktor Murray, şarkıcıya uykusuzluk tedavisi uyguladığını söyledi.

Los Angeles'ta polis dedektiflerine bilgi veren Doktor Murray, bu tedavinin "propofol" adı verilen güçlü bir anestezik, yani uyuşturucu ilaç uygulanmasını da içerdiğini kaydetti.

Propofol normalde ameliyatlardan önce hastaların sakinleştirilmesi için kullanılıyor.

Mahkeme belgelerine göre Doktor Murray polise verdiği ifadede, Jackson'ın uyuşturucu ilaca bağımlı hale gelmesinden endişe ettiğini ve alternatif sedatif ilaçlar kullanarak bu bağımlılığı önlemeye çalıştığını söyledi.

Doktor Murray pop yıldızının öldüğü günün sabahında ise diğer ilaçların Jackson'ın uykuya dalmasını sağlayamaması üzerine şarkıcıya propofol verdi.

Jackson'ın evinde bulunan uyuşturucu ilaca ait şişeler, bu ilacın sadece Conrad Murray değil, değişik doktorlarca verildiğini ortaya koydu.

Ancak Doktor Murray, pop yıldızı Michael Jackson'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Araştırmayı yürüten ekip tıbbi ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme suçunun ortaya çıkıp çıkmadığını inceliyor.

Los Angeles bölge adli soruşturma yetkilileri, henüz Michael Jackson'ın Haziran ayındaki ölümüne ilişkin elde ettiği tüm bulguları yayımlamadı.