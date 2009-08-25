Adli Tıp'a göre Jackson cinayet kurbanı

Pop yıldızı Michael Jackson'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten adli tıp uzmanlarının araştırmasının olayın "cinayet" olduğunu gösterdiği bildirildi. Los Angeles bölge adli soruşturma yetkilileri, Jackson'a öldürücü bileşik oluşturan ilaçlar verildiğinin belirlendiğini ifade ederek, adli tıp testleri sonucu Jackson'ın vücudunda iki yatıştırıcı ilaçla birlikte güçlü "anestetik profol" bulunduğunu kaydetti.
Adı belirtilmeyen yetkilinin açıklamasına göre, sonuçlar Jackson'ın öldüğü sırada yanında bulunan ve sanatçının fizik tedavisinden sorumlu Doktor Conrad Murray hakkında yasal işlemler yapılmasını gerektiriyor.
Kalbi durmuştu
Michael Jackson, 25 Haziran'da ölmüştü
Şarkıcı, Haziran ayında kalp durması sonucu Los Angeles'taki evinde ölmüştü.
Polis soruşturması, Michael Jackson'ın kişisel doktoru Doktor Conrad Murray üzerinde yoğunlaşıyor.
Mahkemece kamuoyuna açıklanan bilgilere göre Michael Jackson'ın kişisel doktoru Doktor Murray, şarkıcıya uykusuzluk tedavisi uyguladığını söyledi.
Los Angeles'ta polis dedektiflerine bilgi veren Doktor Murray, bu tedavinin "propofol" adı verilen güçlü bir anestezik, yani uyuşturucu ilaç uygulanmasını da içerdiğini kaydetti.
Propofol normalde ameliyatlardan önce hastaların sakinleştirilmesi için kullanılıyor.
Mahkeme belgelerine göre Doktor Murray polise verdiği ifadede, Jackson'ın uyuşturucu ilaca bağımlı hale gelmesinden endişe ettiğini ve alternatif sedatif ilaçlar kullanarak bu bağımlılığı önlemeye çalıştığını söyledi.
Doktor Murray pop yıldızının öldüğü günün sabahında ise diğer ilaçların Jackson'ın uykuya dalmasını sağlayamaması üzerine şarkıcıya propofol verdi.
Jackson'ın evinde bulunan uyuşturucu ilaca ait şişeler, bu ilacın sadece Conrad Murray değil, değişik doktorlarca verildiğini ortaya koydu.
Ancak Doktor Murray, pop yıldızı Michael Jackson'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Araştırmayı yürüten ekip tıbbi ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme suçunun ortaya çıkıp çıkmadığını inceliyor.
Los Angeles bölge adli soruşturma yetkilileri, henüz Michael Jackson'ın Haziran ayındaki ölümüne ilişkin elde ettiği tüm bulguları yayımlamadı.