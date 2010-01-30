Adli Tıp yoğun, tacizci serbest!

T24 - Adli Tıp'taki rapor kuyruğu cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan zanlılara yaradı. Tahliyeler peş peşe geldi. Öte yandan serbest kalmayı bekleyen pek çok tutuklunun gözü de çıkacak raporlarda...



Adli Tıp Kurumu Hüseyin Üzmez, Güler Zere, İbrahim Şahin raporları, Münevver Karabulut cinayetindeki kirli eldiven skandalı nedeniyle 2009'da çok konuşuldu. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, kurumdaki yoğunluk nedeniyle binlerce mağdur ve zanlının gözü çıkacak raporlarda. Bu süreçte, Büyükada'da oyuncu A.A.'ya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan E.K., Samsun'da liseli C.M.'yi tacizle suçlanan Tahsin A., Aydın'da 9 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğa tacizle suçlanıp tutuklanan işadamı N.C., Adli Tıp'ın 1 yıl sonra randevu vermesi nedeniyle tahliye edildi.



İstiklal Caddesi'nde yürürken kafasına cam düşen Ece Turhan, Sauna çetesi sanıklarından Kasım Zengin, Ergenekon tutuklusu Levent Ersöz gibi farklı konulardaki mağdur ve sanıklar da Adli Tıp raporlarını bekliyor.





2009'da 90 bin dosya



Adaletin en büyük dayanağı konumundaki kuruma 2009'da ülke genelinden 90 bini aşkın dosya geldi. Bu yıl da Adli Tıp'ı zorlu bir süreç bekliyor. Uzmanlar ise dosya sayısının erimesi için ihtisas kurullarının üniversitelere devredilmesini istiyor.



2009'da en yoğun kurul, kanser hastası Zere ve İbrahim Şahin'e verdiği raporlarla bilinen 3'üncü İhtisas Kurulu oldu. Kurul, Cumhurbaşkanlığı affı, maluliyetler, meslek hastalıkları, mesleki kusurlar, hürriyeti bağlayıcı cezaların infazının ertelenmesi, sürekli hastalık, cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler hakkında görüş bildiriyor. Kurula 2009'da yaklaşık 6 bin dosya geldi. Haftanın 3 günü toplanan kurul günde 30-35 dosyayı karara bağlıyor, 1 yıl sonraya randevu verebiliyor.





Ayda 500 taciz



Yoğunlukta ikinci sırayı ise 'Üzmez Kurulu' olarak bilinen ve çocuk istismarı, cinsel saldırı alanında çalışan 6'ncı İhtisas Kurulu aldı. En ileri tarihlere randevu veren de yine bu kurul. 2009'da gelen dosya sayısı 6 bini geçti. Yaklaşık 5 ay başkanı olmadan toplanan kurula geçen ay atanan Prof. Dr. Hamdi Tutkun, biriken dosyaları eritmek için ilginç bir yöntem geliştirdi. Daha önce kurul günleri 18 yaşından küçük 13 çocuk, 18'den büyük 7 genç olmak üzere 20 vakaya bakılıyordu. 18 yaşından büyük hastaların sayısı 20'ye çıkarıldı. Yeni başkanla birlikte, kurul günleri 33, ayda 400 dosya karara bağlanıyor. Kurulda 18 yaşından küçük çocuklara 2011 Kasım ayına randevu verilirken, 18 yaşından büyüklere ise 2010 Eylül ayına randevu veriliyor.





En erken 6 ay sonra



Adli Psikiyatri alanında çalışan 4'üncü İhtisas Kurulu da en erken randevuyu mayıs ve haziran ayına verebiliyor. 4'üncü İhtisas'a 2009'da gelen dosya sayısı 5 bin 500. Bu kurulun baktığı dosya 3 ay sonra karara bağlanıyor. Zehirlenmeler, uyuşturucu, gıda ve ilaçlara ilişkin davalarda görüş bildiren 5'inci İhtisas Kurulu ile ölüm olaylarına bakan 1'inci İhtisas Kurulu, Müessir fiiller (bireyin beden ve akıl sağlığını zedeleyen eylemler) hakkında görüş bildiren 2'nci İhtisas Kurulu en rahat çalışan birimler. Bu kurulların randevu tarihleri 1 ayı geçmezken, 2009'da gelen dosya sayısı da 3 bin ila 3 bin 500 arasında değişiyor.





Ücret aylık 300 TL



İhtisas kurullarında görev yapan uzmanların aldığı ücretin düşük olması da dikkat çekiyor. Üniversitedeki görevlerinin dışında Adli Tıp'ta ikinci iş olarak kurula giren öğretim üyelerinin aldığı ücret 300 TL. Maaş düşük olunca da pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kurula gelmesi gereken uzmanların, haftanın bir günü kurula katıldıkları öğrenildi. Bazı uzmanların ücret azlığından dolayı iş yavaşlattığı veya gereken önemi vermediği ileri sürüldü.





Toplam 63 kişi



1'inci İhtisas Kurulu'nda başkanla birlikte 11, 2'nci İhtisas Kurulu'nda başkanla birlikte 12, 3'üncüİhtisas Kurulu'nda başkanla birlikte 10, 4'üncü İhtisas Kurulu'nda başkanla birlikte 7, 5'inci İhtisas Kurulu'nda başkanla birlikte 12, 6'nc İhtisas Kurulu'nda başkanla birlikte 10 uzman bulunuyor. Adli Tıp Kurumu Başkanı ile toplam 63 kişi, Genel Kurul'u oluşturuyor.



