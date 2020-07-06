Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan: Ozan Güven kadının gözünün o halini hiçbir şekilde açıklayamaz, başı büyük dertte

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, ifadeler ve fotoğraflara bakarak yaptığı değerlendirmede sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği belirtilen Ozan Güven'e ilişkin, "Başı büyük dertte" düşüncesini dile getirdi. Alkan, ortada bariz bir güç dengesizliğinin olduğunu belirtti.

Alkan, "Kadın her koşulda haklıdır’ diye bir durum yok, ortada iftira da olabilir. Ama hukuk konuya ‘daha ziyade’ kadın haklı diye bakar. Herkesin atladığı bir şey daha var. Deniz Bulutsuz’un Adli Tıp Kurumu’ndan aldığı bir rapor var. Ne diyor rapor? Sol göz tamamen hasarlı. Karşı tarafta ne var? Boğuşmaya bağlı birkaç tırnak izi ve bazı morluklar. Kadın, hâkime ‘Beni neredeyse öldürecekti, kendimi korudum’ derse hâkim buna inanır ve ikna olur. Daha detay vereyim. Kadının boyu 1.60-65 civarı ve 50 kilo kadar. Güven ise 80 kilo-1.80 boylarında gibi. Bu durumda kadının erkeğe fiziksel şiddet uygulama olasılığı çok daha az” görüşünü savundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Alkan, "Peki kadının o gözünü nasıl açıklayacaksınız? Ozan Güven kadının gözünün o halini hiçbir şekilde açıklayamaz. Ortada bariz bir güç dengesizliği var. Ozan Güven’in başı büyük belada. Hadi boğuştular, birbirlerine saldırdılar diyelim. Yine aynı kapıya çıkıyor. Bir noktada kadının elini, kolunu, gözünü o hale getirecek hoyratça bir davranışta bulunmuş. Yani başı büyük belada." yorumunu yaptı.

"İstanbul Sözleşmesi işte tam da bu durumlar için can simidi"

Prof. Dr. Alkan “İstanbul Sözleşmesi işte tam da bu durumlar için can simididir. Kadınların haklarını korumak ve kollamak adına önemlidir. Ayrıca böylesi kötü durumdaki kişilerin arayabileceği, psikiyatrik ve sosyal destek sağlanabilen, telefon hatları olmalı.” önerisinde bulundu.

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