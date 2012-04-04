Adli Tıp, sürücüleri suçsuz, yola çıkan köpeği kusurlu buldu!

Malatya'da meydana gelen, hakim Ramazan Aslan ile 1 yaşındaki oğlu Serdar İhsan Aslan'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili davayı yürüten Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne talimat yazarak tarafların kusur durumlarını sordu.

Dosyayı inceledikten sonra raporunu UYAP üzerinden mahkemeye gönderen kurum, kazaya karışan sürücülerden sanık Nedim Kaloğlu ve hayatını kaybeden sürücü Ramazan Aslan'ın kusursuz, yola giren köpeğin ''asli derecede kusurlu'' olduğu görüşünü belirtti.

Kurumun raporunun sonuç bölümünde, ''Yapılan inceleme sonucunda sanık sürücü Nedim Kaloğlu kusursuz, müteveffa sürücü Ramazan Aslan kusursuz, yola giren köpeğin sonuç üzerine asli derecede ve tamamen müessir olduğu kanaatini bildirir müşterek rapordur'' ifadelerine yer verildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu dava dosyasına alan Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazarak, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 3 kişilik uzman bilirkişi heyetinin dosyayı yeniden incelemesini talep etti.