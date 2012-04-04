T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adli Tıp, sürücüleri suçsuz, yola çıkan köpeği kusurlu buldu!

Adli Tıp, Malatya'daki trafik kazasında, sürücüleri kusursuz, yola çıkan köpeği asli derecede kusurlu buldu

04 Nisan 2012 15:49

Malatya'da meydana gelen, hakim Ramazan Aslan ile 1 yaşındaki oğlu Serdar İhsan Aslan'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili davayı yürüten Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne talimat yazarak tarafların kusur durumlarını sordu.

Dosyayı inceledikten sonra raporunu UYAP üzerinden mahkemeye gönderen kurum, kazaya karışan sürücülerden sanık Nedim Kaloğlu ve hayatını kaybeden sürücü Ramazan Aslan'ın kusursuz, yola giren köpeğin ''asli derecede kusurlu'' olduğu görüşünü belirtti.

Kurumun raporunun sonuç bölümünde, ''Yapılan inceleme sonucunda sanık sürücü Nedim Kaloğlu kusursuz, müteveffa sürücü Ramazan Aslan kusursuz, yola giren köpeğin sonuç üzerine asli derecede ve tamamen müessir olduğu kanaatini bildirir müşterek rapordur'' ifadelerine yer verildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu dava dosyasına alan Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazarak, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 3 kişilik uzman bilirkişi heyetinin dosyayı yeniden incelemesini talep etti.

ETİKETLER

kazaköpek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24