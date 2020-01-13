Adli Tıp, raporunu yineledi: Kemal Kurkut seken mermiyle öldü

Diyarbakır'da 2017 yılındaki Newroz kutlaması sırasında polis tarafından açılan ateşle öldürülen Kemal Kurkut davasında, mahkemenin hazırlanan raporlar arasındaki çelişkileri gidermek üzere yeni bir rapor düzenlemesini istediği Adli Tıp Kurumu (ATK), önceki raporundaki görüşünü yineledi. ATK, ''Kurkut'un seken mermiyle öldürüldüğü'' yönünde görüş belirtti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, ATK'nin hazırladığı raporda Kurkut'un "seken mermi" ile, Ulusal Kriminal Büro'nun ise ilk raporunda "doğrudan atış"la, ikincisinde "sert zeminden seken mermi" ile öldürüldüğü yönünde görüş bildirmesi üzerine mahkemenin raporlar arasındaki bu çelişkilerin giderilmesi istemiyle ATK'den talep ettiği rapor 7 ay sonra tamamlandı.

Polis memuru Y. Ş.'nin "olası kasıtla adam öldürmekten" yargılandığı Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 10 Haziran 2019'da görülen duruşmada, raporlar arası çelişkilerin giderilmesi amacıyla istediği rapor, dava dosyasındaki delillerin yeniden değerlendirilmesiyle hazırlandı.

"Mermi sekerek vücuda girmiş"

Adli tıp uzmanı 24 kişinin imzasını taşıyan raporda, şu görüşe yer verildi:

"Otopsisinde kişinin vücudunda iki (2) adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası, bir (1) adet ateşli silah mermi çekirdeği çıkış yarası ile içerisinde gömlek parçası bulunan bir (1) adet ateşli silah mermi çekirdeği yarası tespit edilmiş olup, kişinin vücudunda elde edilen mermi çekirdeği nüvesinin ve gömlek parçasının Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Balistik İnceleme Şubesinde yapılan incelemesinde elde edilen bulgular, ölü muayene ve otopsi fotoğraflarının Kurulumuzda yapılan incelemesinde elde edilen bulgular, ateşli silah mermi çekirdeği giriş yaralarının lokalizasyonları ve traje özellikleri dikkate alındığında; Kişinin vücuduna isabet eden mermi çekirdeğinin sert bir zemine çarparak sekme sonucu gömleği ayrılarak sol elde oluşan yarayı oluşturarak cilt içerisinde kalmış olduğu, kolun uygun pozisyonunda mermi çekirdeği nüvesinin de sol kolu kat ederek tekrar vücuda girmesinin ve vücuttaki trajeyi oluşturmasının mümkün olduğu oybirliğiyle mütalaa olunur."