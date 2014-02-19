'Kabataş'taki saldırı iddiası ile Adli Tıp raporu birbiriyle uyuşmuyor'

Adli Tıp Profesörü Şebnem Korur Fincancı, Kabataş’taki saldırı iddiası ile Z.D.’nin Adli Tıp’tan aldığı raporun iddialarıyla uyuşmadığına dikkat çekerek, ‘İktidar uydurduğu hikâyeyle devlet şiddetini meşrulaştırıyor’ dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Kabataş görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından, “Nerenize koyacaksınız raporu?” dediği Adli Tıp raporunu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı ve Adli Tıp Profesörü Şebnem Korur Fincancı değerlendirdi.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel’in haberine göre raporda belirtilen çürüklerin herhangi bir çarpma sonucunda olabileceğini söyleyen Fincancı, iç yanlarda olan çürüklere dikkat çekti. Darp sırasında insanların rahim içi bebek pozisyonu aldığını söyleyen Fincancı, “Yere düşüp darp edilen bir insanın iç kısımlarında yaralanma beklemeyiz” dedi.

Z.D.’nin olay nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve Adli Tıp raporunun da bu olay için düzenlendiğini dile getiren Fincancı, “Adli Tıpçının ne olduğunu sorması ve ona göre muayene etmesi gerekir. Raporda bir hikâye yok. Raporun sonunda da morlukların iddia edilen olaya ilişkin olup olmadığının yorumu yapılmalı. Ancak uzman bunu da yapmamış. Çok eksik bir rapor” diye konuştu.

‘İktidar şiddeti meşrulaştırıyor’

Kadına yönelik şiddetin Türkiye’de geldiği noktaya dikkat çeken Fincancı, iktidarın devlet şiddetini meşrulaştırmak amacıyla bir hikâye uydurduğunu ve buna kılıf hazırladığını belirterek, “Başbakan’ın kadına şiddete özen göstermeyip, bu olayda böylesine titiz davranması şaşırtıcı değil. Bu hikâye ile devlet şiddetini meşrulaştırıyor” diye konuştu.

‘Postpartum iddiası mantıksız’

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burhanettin Kaya ise, yazar Koru’nun görüntülerin Z.D.’nin anlattıklarıyla bağdaşmaması üzerine ortaya attığı “postpartum depresyonu” iddiasına ilişkin Cumhuriyet’e açıklama yaptı. “Postpartum depresyonu”nun kadınların ilk 1 aylık loğusalık döneminde yaşandığını kaydeden Kaya, “Postpartum depresyonu olan kişinin sokakta gezmesi beklenmez, dışarı çıkamaz ve o kişinin hasta olduğunun farkında olmamak mümkün olmaz” değerlendirmesini yaptı.