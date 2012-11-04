Adli Tıp, Özal'ın naaşında zehir bulgusuna rastladı mı?

Adli Tıp Kurumu uzmanları, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşından alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde fazla miktarda zehir bulgusu tespit edildiğini açıkladı. Anıtmezardan alınan kabir toprağında ise herhangi bir zehir bulgusuna rastlanmadı.

Adli Tıp Kurumu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşından alınan örnekler üzerinde çok hassas bir çalışma yürütüyor.

Zaman gazetesinden Çağlar Avcı'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla mezarından çıkarılarak otopsi yapılan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilişkili adli süreçte önemli bulgulara ulaşıldı.

Adli Tıp uzmanları, Özal'dan alınan örnekler üzerindeki toksikolojik inceleme sırasında fazla miktarda zehir bulgusu tespit etti. Bunun üzerine uzmanlar zehrin mezar bölgesinden geçme ihtimaline ve bu konuda gelebilecek itirazlara karşı toprak analizlerine de başvurdu. Analizlerde Özal'ın anıtmezardan alınan kabir toprağında herhangi bir bulgusuna rastlanmadı. Bu çapraz sonuç, öldürücü maddenin Özal'ın vücuduna dışarıdan verildiğini ortaya çıkardı.

Miktarın fazla olması ise zamanla insan vücudunda hava kirliliği, sigara, besinlerdeki koruyucu, renk ve tat verici gibi maddelerden geçen kimyasallardan farklı olduğunu gösterdi. Uzmanlar, tarım ilaçları ve ağır metaller gibi vücuda dışarıdan verilen maddeler üzerinde duruyor.

Hassasiyet büyük

Özal'dan alınan örnekler üzerinde bulunan maddeler birkaç kez aynı süreçten geçirilerek kontrol ediliyor. Bütün ihtimaller dikkate alınıyor. Adli Tıp, rapor çıktıktan sonra 'şuna bakılmamış' itirazlarına karşı tüm ihtimalleri ve zehir örnekleri düşünerek hareket ediyor. Tetkikler en ince ayrıntısıyla tekrar tekrar kontrol ediliyor. Nihai raporu hazırlayacak olan 1. İhtisas Kurulu önümüzdeki haftalardan itibaren yoğun tempoya girecek. Kurul, kimya ve morg dairelerinden gelen bilgileri ve soruşturmadaki kanıtları inceleyerek bir karar verecek.