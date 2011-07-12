T24 LogoT24 Logo
Gündem

ADLİ TIP: OTOPSİ RAPORLARI ÇELİŞKİLİ DEĞİL İSTANBUL (A.A) 

12 Temmuz 2011 21:40

-ADLİ TIP: OTOPSİ RAPORLARI ÇELİŞKİLİ DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Artvin'in Hopa ilçesindeki olaylar sırasında hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölüm nedenine ilişkin otopsi raporlarının çelişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.  Adli Tıp Kurumu Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ''bugün bazı basın yayın organlarında 'Hopa'da yaşanan olaylar sonrasında kaldırıldığı hastanede ölen Metin Lokumcu'nun ölüm nedeniyle ilgili otopsi raporlarının çelişkili olduğu' yönünde gerçeği yansıtmayan bir iddiaya yer verildiği'' belirtildi.  Söz konusu haberlerde, Metin Lokumcu'nun ön otopsi raporunda ''biber gazı tetiklemesine bağlı kalp krizi sonucu öldüğü'' şeklinde bir değerlendirme yer aldığı kaydedilen açıklamada, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığının 31 Mayıs 2011 tarihli adli muayene ve otopsi tutanağında ölüm nedeniyle ilgili değerlendirme yapılmadığı ifade edildi.  Başsavcılık tarafından Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığına yazı gönderilerek ceset üzerinde klasik otopsi yoluyla kesin ölüm nedeninin tespitinin istendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:  ''Burada yapılan işlem sonucu düzenlenen ilk belgede de ölüm nedeni olarak 'tetkik' yazılmıştır. Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığınca hazırlanan 20 Haziran 2011 tarihli otopsi raporunda 'kişinin ölümünün kendisinde mevcut kalpte enfarktüs ve intraalveoler yoğun taze kanamaya bağlı kalp ve akciğer hastalığı ile meydana gelmiş olduğu' belirtilmiştir. Metin Lokumcu'nun 'biber gazı tetiklemesine bağlı kalp krizi sonucu öldüğüne ilişkin bir ön otopsi raporu olmadığı gibi başka herhangi bir raporda da bu yönde tespit yoktur.''   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24