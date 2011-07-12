-ADLİ TIP: OTOPSİ RAPORLARI ÇELİŞKİLİ DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Artvin'in Hopa ilçesindeki olaylar sırasında hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölüm nedenine ilişkin otopsi raporlarının çelişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ''bugün bazı basın yayın organlarında 'Hopa'da yaşanan olaylar sonrasında kaldırıldığı hastanede ölen Metin Lokumcu'nun ölüm nedeniyle ilgili otopsi raporlarının çelişkili olduğu' yönünde gerçeği yansıtmayan bir iddiaya yer verildiği'' belirtildi. Söz konusu haberlerde, Metin Lokumcu'nun ön otopsi raporunda ''biber gazı tetiklemesine bağlı kalp krizi sonucu öldüğü'' şeklinde bir değerlendirme yer aldığı kaydedilen açıklamada, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığının 31 Mayıs 2011 tarihli adli muayene ve otopsi tutanağında ölüm nedeniyle ilgili değerlendirme yapılmadığı ifade edildi. Başsavcılık tarafından Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığına yazı gönderilerek ceset üzerinde klasik otopsi yoluyla kesin ölüm nedeninin tespitinin istendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Burada yapılan işlem sonucu düzenlenen ilk belgede de ölüm nedeni olarak 'tetkik' yazılmıştır. Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığınca hazırlanan 20 Haziran 2011 tarihli otopsi raporunda 'kişinin ölümünün kendisinde mevcut kalpte enfarktüs ve intraalveoler yoğun taze kanamaya bağlı kalp ve akciğer hastalığı ile meydana gelmiş olduğu' belirtilmiştir. Metin Lokumcu'nun 'biber gazı tetiklemesine bağlı kalp krizi sonucu öldüğüne ilişkin bir ön otopsi raporu olmadığı gibi başka herhangi bir raporda da bu yönde tespit yoktur.''