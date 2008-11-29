Adli Tıp: Ölümlü kazanın sorumlusu inek!

Bir kişinin ölümüne, üç kişinin yaralanmasına neden olan sürücü, Adli Tıp “Suç, yola çıkan inekte” diye rapor verince cezadan kurtuldu



Sakarya’nın Akyazı İlçesi’ne bağlı Bedil Kazancı Köyü’nde Cemalettin Doğancan’a ait inek, geçen yıl kaçarak 2 kilometre ilerdeki Kuzuluk beldesi yoluna çıktı. İneğe, Kudret Tatarhan ile Tekin Koçak’ın kullandığı otomobiller çarptı. Olay yerinde telef olan ineğe daha sonra da Mehmet Fatih Bayrak yönetimindeki kamyonet çarparak şarampole devrildi. Kazada bu aracın sürücüsü Mehmet Fatih Bayrak ölürken, 3 kişi de yaralandı. Savcılık ineğin sahibi Cemalettin Doğancan hakkında soruşturma açtı.



Bilirkişi, kazanın oluşmasına ineğin sahibi Doğancan’ın sebebiyet vererek ’asli kusurlu’ olduğunu, çarpan ilk araç sürücüsü Tatarhan’ın da ‘tali kusurlu’ olduğuna ilişkin rapor verdi. Savcılık bunun üzerine Doğancan ile Tatartan hakkında ‘taksirle adam öldürmek ve yaralama’ suçlarından dava açtı. Hasar gören 2 aracın kasko şirketi de, araç sahiplerine ödedikleri 21 bin YTL tazminatı tahsil edebilmek için ineğin sahibi Doğancan’dan şikayetçi oldu. Dünkü karar duruşmasında Adli Tıp’ın kazayla ilgili raporu okundu. Raporda, sürücüler Tatarhan ve Koçak ile hayatını kaybeden sürücü Bayrak ile ineğin sahibi Doğan’ın kusursuz olduğu, asli suçlunun ise inek olduğu görüşüne yer verildi. Bu rapor üzerine ineğin sahibi Doğancan ile sürücü Tatarhan beraat etti.



