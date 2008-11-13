Adli Tıp Kurumu'nda yeni skandal

İstanbul Adli Tıp Kurumunun, yazar Hüseyin Üzmez'in ''çocuğun cinsel istismarı'' suçundan yargılandığı davada verdiği rapor hakkında inceleme ve soruşturma yapan Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak için düzenlediği basın toplantısına katıldıkları gerekçesiyle 3 adli tıp uzmanı hakkında soruşturma açtığı bildirildi.Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Aslanhan, yaptığı yazılı açıklamada, TTB'nin, Adli Tıp Kurumunun verdiği raporda imzası bulunan hekimler hakkında bir süre önce inceleme ve soruşturma başlattığını, soruşturma sonucunda görüşlerini basın toplantısında kamuoyuyla paylaştığını anımsattı. Dr. Aslanhan, şunları kaydetti:''Açıklama sonrasında, Adli Tıp Kurumunun Hüseyin Üzmez olayıyla ilgili basın açıklamasına katıldıkları için 3 adli tıp uzmanı hakkında soruşturma açtığını öğrenmiş bulunmaktayız. TTB, İstanbul Tabip Odası, Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD), Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Derneği, Adolesan Sağlık Derneği, Türk Pediatri Kurumu'nun birlikte yaptığı basın açıklamasına katıldıkları için ATUD Başkanı Doç. Dr. Serhat Gürpınar, Uzm. Dr. Elif Kırteke (TTB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi) ve Uzm. Dr. Lale Tırtıl (TTB Merkez Delegasyonu Üyesi) hakkında Adli Tıp Kurumu soruşturma açıp savunmalarını istemiştir. Bu antidemokratik tavrıkınıyoruz.''Meslektaşlarının ''iyi hekimlik değerleri'' için çaba gösterdiklerini, bu değerleri önemseyen çok geniş bir hekim topluluğunun desteğine sahip olduklarını belirten Aslanhan, açıklamasında ''Bursa Tabip Odası olarak meslektaşlarımız hakkında soruşturma başlatılmasını kınıyoruz. Arkadaşlarımızın yalnız olmadıklarını, bunu uygulayanların yaptıklarından yaşam boyunca utanacaklarını ilan ediyoruz'' ifadesine yer verdi.