Adli Tıp Kurumu, samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz ile ilgili ilk raporunu açıkladı: Ceza sorumluluğu

İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile öldüren Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun ilk incelemesi sonuçlandı. Adli Tıp, Can Göktuğ Boz’un ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin tespitte bulundu. Raporda, ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediği belirtildi.

İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi, mahkeme dosyaya ilişkin ilk ara kararını tensip zaptıyla hazırladı.

Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Götuğ Boz'un akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilmişti.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman’ın haberine göre, Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan ilk inceleme de tamamlandı. 24 Ocak'ta Kuruma getirilen Boz, 2 gün çeşitli testlerden geçirildi. Adli Tıp hazırladığı ilk raporda, Boz'un ceza sorumluluğunun tam olduğuna dikkat çekti. Adli Tıp raporunda, ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediği kaydedildi. Rapor, davanın görüldüğü mahkemeye gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında iddianame hazırlanan Can Göktuğ Boz, 28 Şubat’ta hâkim karşısına çıkacak.