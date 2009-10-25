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Adli Tıp Kurumu 'imza Çiçek'in' dedi

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda "AKP'yle Gülen'i bitirme planı"ndaki imzanın Albay Dursun Çiçek'e ait olduğu belirtildi.

25 Ekim 2009 03:00

 

T24 -  Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda  “AK Parti ile Gülen’i bitirme planı” diye bilinen belgedeki imzanın Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek’e ait olduğu belirtildi.

Kurumdan İstanbul Başsavcılığı’na gönderilen raporda, Dursun Çiçek’e atıf yapılan imza ile gerçek imzanın aynı olduğunu saptadı. İmzanın Dursun Çiçek’e ait olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül’de kendisine 5 sayfalık bir mektupla ulaşan “AK Parti ile Gülen’i bitirme planı”nın orjinali olduğu tahmin edilen belgeyi üzerindeki ıslak imzanın Dursun Çiçek’e ait olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.
Kurum belgedeki gerekli incelemeyi tamamlamasının ardından raporunu 19 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırdı.

3 uzmandan

Fizik İhtisas Dairesi Adli Belge İnceleme Şubesi’nde görevli biri profesör, ikisi uzman doktor olmak üzere 3 Adli Tıp Uzmanı tarafından hazırlanan No:205 / 16.10.2009 57814-9760 / 8014 sayılı raporda, “İnceleme konusu belge dördüncü sayfasında Dursun Çiçek’e atfen atılı basit tersimli imza ile Dursun Çiçek’in basit tersimli, polimorf mukayese imzaları arasında tersim tarzı, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, hız, seyir, alışkanlıklar ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlik saptandığından, inceleme konusu belgelerdeki söz konusu imzanın Dursun Çiçek’in el ürünü olduğunun kabulü gerektiği” ifadesi yer aldı.


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