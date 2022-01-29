Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Hızır Aslıyüksek atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na, Dr. Hızır Aslıyüksek'i atadı.

Aslıyüksek, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde öğretim üyesiyken, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde 4 Ağustos 2015 tarihli üçlü kararname ile Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. Eski AKP Rize Milletvekili Hikmet Ayar, 25 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Adli Tıp Kurumu başkanlığına atanan hemşehrimiz, Dr. Hızır Aslıyüksek kardeşime yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun” demişti.

Dr. Aslıyüksek, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti’nin üyesi ve vakfın kurucuları arasında yer alıyor.