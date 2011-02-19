-ADLİ TIP KURULU'NA SUÇ DUYURUSU TALEBİNE RET İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasında, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın avukatlarının, eski Başbakan Bülent Ecevit ile ilgili rapor nedeniyle Adli Tıp İhtisas Kurulu hakkında suç duyurusunda bulunulması yönündeki talebi reddedildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, üye Hakim Hüsnü Çalmuk tarafından açıklandı. Mahkeme heyeti, söz konusu kurul raporunun yok sayılması yönündeki taleple ilgili olarak da daha önce mahkemece bu konuda karar verildiğinden tekrar karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Heyet, sanık Yarbay Mustafa Dönmez'in talebine ilişkin de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Behçet Oktay'ın ölümüyle ilgili soruşturma evrakının istenmesine karar verdi. Dönmez'in Sapanca'daki evinde bulunan araç plakalarının ilk tescil tarihinden itibaren vukuatlı tescil bilgilerinin istenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, Bakırköy Kadın Cezaevi Bölük Komutanlığının deposunda bulunan Dönmez ile ilgili gösteri bombaları ve sis bombası kutusunun Ankara'daki diğer emanet eşyalarından ayrı olarak saklanmasının nedeninin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasına hükmetti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından Arif Doğan ile ilgili soruşturma evrakının incelenmek üzere istenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, Zir Vadisi bölgesiyle sanık Mustafa Dönmez'in oturmuş olduğu Yenikent askeri lojmanları kapsamında kalan baz istasyonlarının hangileri olduğunun harita üzerinde işaretlenmek suretiyle gönderilmesi için ilgili birime yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 21 Şubat Pazartesi gününe erteledi. Bu arada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, savunmadaki anlatımları, delil durumları, toplum içindeki konumları, tutuklamada beklenen gayenin sağlanmış olması gerekçesiyle Tuncay Özkan, Mustafa Balbay ve Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın tahliye edilmesi yönünde karşı oy kullandığı görüldü.