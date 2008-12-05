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Adli Tıp kınayanı ‘fişledi’

Hüseyin Üzmez raporunu eleştiren kurum çalışanı 3 doktora kınama ve uyarı cezası verilmesi kınandı.

05 Aralık 2008 02:00

Türk Tabipler Birliği (TTB), Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) Hüseyin Üzmez hakkındaki raporunu eleştiren kurum çalışanı 3 doktor hakkında kınama ve uyarı cezası verilmesini ATK binası önüne siyah çelenk bırakarak kınadı.

TTB Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen, bir ATK çalışanının bahçeden gizlice kendilerini kameraya almasına tepki göstererek, “Üzerimizde korku ve baskı kurmak istiyorlar. Kimseden korkumuz yok” dedi.
TTB bünyesinde oluşturulan İnceleme Kurulu, 10 Kasım’da Hüseyin Üzmez’in cinsel istismarda bulunduğu 14 yaşındaki B.Ç.’nin “Bedensel ve ruhsal sağlığının bozulmadığı” yönündeki ATK raporuyla ilgili tespitlerini bir basın toplantısıyla açıklamıştı. Toplantıya katılan 5 uzmanlık derneğinin raporunda, “Adli Tıp Kurumu’nun raporu bilimsel olarak geçersiz ve hukuki olarak yok hükmündedir” denilmişti.

Yöneticilere tepki

Toplantıya İnceleme Kurulu’nu oluşturan dernekler adına katılan Adli Tıp çalışanı Doç. Dr. Serhat Gürpınar, Dr. Elif Kırteke ve Dr. Lale Tırtıl hakkında “mesai saatinde izinsiz olarak görev yerini terk etmek” suçlamasıyla açılan soruşturma sonrasında kınama ve uyarı cezası verildi.
Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Barosu üyesi 20 kişi arkadaşlarını desteklemek için dün Şirinevler’deki Adli Tıp Kurumu binası önünde buluştu. Katılımcılar “Bağımsız özerk Adli Tıp istiyoruz”, “Temiz Adli Tıp” ve “Üzmezleri koruyan yöneticiler görevden alınsın” yazılı dövizler açtılar.

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