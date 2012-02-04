Adli Tıp: Kaşif Kozinoğlu kalp krizinden ölmedi

T24 - 'Adli Tıp'ın ön inceleme sonuçlarına göre, MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm sebebi kalp krizi değil.









Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön inceleme, Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde 'cinayet' şüphesini artırdı.



Zaman Gazetesi'nin haberine göre, Adli Tıp'ta yapılan ilk incelemede, Oda TV davası sanıklarından Kozinoğlu'nun kalp krizinden ölmediği tespit edildi. İncelemelerde herhangi bir kan pıhtısının kalp damarlarını tıkamadığı görüldü.



MİT'çi Kaşif Kozinoğlu, Oda TV soruşturmasının en dikkat çekici isimlerinden biriydi. Devletin 'gizli' belgelerini Oda TV'ye sızdırmakla suçlanan Kozinoğlu, 10 Mart 2011'de Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Hâkim karşısına çıkmasına 13 gün kala hayatını kaybetti.



Alınan bilgilere göre, otopside doku örneklerini inceleyen Adlî Tıp uzmanları 'kalp krizi' vakalarında rastlanan temel verileri tespit edemedi. Damarlarda darlık olduğu fakat bunun kriz geçirtecek kadar ciddi olmadığı belirlendi. Herhangi bir kan pıhtısının damarları tıkamadığı görüldü. Kriz vakalarının en önemli sonucu sayılan kalp dokusu ölümü de tespit edilemedi. İkinci aşamada, alınan örnekler üzerinde zehir taraması yapılacak.



Ergenekon soruşturması kapsamında yürütülen Oda TV operasyonuyla gündeme gelen isimlerden en dikkat çekici olanı eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'ydu. Ankara, Çayyolu'ndaki evine operasyon düzenlendi. Bazı belgelere el konuldu. Devlete ait 'gizli' içerikli belgeleri Oda TV'ye sızdırmakla suçlanıyordu. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kozinoğlu, 10 Mart 2011'de 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etmek, açıklamak' suçlarından tutuklanarak, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.



Kendisi de emekli bir asker olan Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları ise Ergenekon davasının tutuklu sanıkları emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'dı. Ergenekon davasında 'gizli tanık' olduğu ileri sürülen Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de, hakim karşısına çıkmasına 13 gün kala şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.





