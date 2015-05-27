Adli Tıp: Kafes Eylem Planı’nı içeren 3 No’lu DVD sahte ve mühürlü değil

Ergenekon ve Balyoz’dan sonra 86 sanığın tutuksuz yargılandığı Poyrazköy davasında dijital delilleri inceleyen Adli Tıp Kurum Uzmanları, davanın bel kemiğini oluşturan ‘Kafes Eylem Planı’nı içeren 3 No’lu DVD’de ‘sahtecilik’ tespit etti.

Sanıklardan Levent Bektaş’ın ofisinde bulunduğu iddia edilen o deliller, yargılama sürecinde sürekli tartışılmıştı. Kafes Planı’nda yer alan azınlıklara Poyrazköy’de bulunan silahlarla suikast yapılacağı iddiası da DVD’de yer alıyordu. Poyrazköy’de Bedrettin Dalan’a ait İstek Vakfı arazisinden çıkan bir kısmı ‘boş’ LAW silahlarıyla başlayan dava, İlker Başbuğ’un ‘boru’ polemiğiyle gündeme oturmuştu.

‘Sahte ve mühürlü değil’

Adli Tıp Kurumu uzmanları, 1 nolu CD ve 3 nolu DVD’ye ilişkin hazırladığı bilirkişi raporunu mahkemeye gönderdi. Raporda belgelerin sahte ve manipüle edildiği tespit edildi. Ayrıca dijitallerin imajlarının alınmadan el konulması ve mühürlü torbada muhafaza edilmemesi de delil zincirine aykırılık olarak değerlendirildi. Bilirkişinin mahkemeye sunduğu rapordaki tespitler şöyle:

Kopyalanmış

1- Laboratuvarımızda yapılan incelemelerde; “.doc” uzantılı dosyaların görüntüsü ekte bulunan DVD içerisinde “gündemlerim.doc” klasörü altına kopyalanmıştır.

Bir yıllık zaman farkı

2- “Summary Information Property Set” meta veri grubunda bulunan “Editing Time” meta verisinin değeri 01.01.1600 00:00:00 zamanından itibaren geçen süreyi belirtmektedir. Bu süre dakikaya çevrildiğinde (8167 yıl 45 gün 8 saat 17 dakika) 4.295.580.617 dk. olarak çıkmaktadır. Her iki meta veri değer arasında yaklaşık (614.520 dk) 1 seneden fazla bir süre görülmektedir.

3 - İnceleme konusu Word dosyasındaki meta veriler, ekte bulunan DVD içerisinde “ÜYE Tel. LİSTESİ.doc” klasörü altına kopyalanmıştır.

4- Meta veri Laboratuvarımızda yapılan testlerde; 14. soruda gösterilen ekran görüntüsündeki gibi, “Düzenleme Sayısı” (Revision Number) meta verisini değiştirdiği görülmüştür.

5- Bu verinin Windows işletim sisteminde dosya özellikleri menüsü üzerinden, bir meta veri düzenleme programıyla veya eşdeğer bir program ile değiştirilmesinin mümkün ve muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

Raporda ayrıca dijitallere nasıl el konulması gerektiğine dikkat çekilerek, ‘Yapılan el koyma işleminin imaj almadan yapılması delil zincirini bozacağı ve bunun Suç Eşyası Yönetmeliği’ne aykırılık oluşturacağına’ vurgu yapıldı.

Başbuğ: Hiç bir işe yaramaz

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 29 Nisan 2009’da Genelkurmay Karargahı’nda düzenlediği ‘iletişim toplantısı’nda LAW silahı hakkında bilgi vermiş ve Poyrazköy kazılarında ele geçen mühimmat artıkları için, “Lav silahı tek kullanımlık. Bunlar boş, daha önce kullanılmış. Bir defa kullanılan silaha, roket eklenerek ikinci defa kullanılamayacağı için artık işe yaramaz. En fazla eğitim için kullanılabilir. Yoksa çöp” demişti. Başbuğ, kazılarda savcılık tarafından ele geçirilen lav silahının da boş olduğu için espri yaparak boru vasfında olduğunu ima etmişti. O dönemde Org. Başbuğ’un LAW silahına ‘boru’ dediği iddiası günlerce konuşulmuştu.