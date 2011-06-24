Adli Tıp 'IMF tacizi'ni izliyor

T24- Adli Tıp Kurumu, IMF eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın tacizden yargılandığı davaya izliyor. Adli Tıp Başkanı Haluk İnce, "Davayı takip ediyorum. Bırakılması vicdanı yaraladı mı? Bizde olsa ne olurdu sorularını soruyorum" dedi.

Ercan Öztürk'ün Akşam'da yayımlanan (24 Haziran 2011) haberi şöyle:

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce kurumda devrim yaratacak yeni projelerini ilk kez AKŞAM'a anlattı. İşte İnce'nin gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmek üzere olduğu o projeleri:

Mağduru görüntüyle izleyeceğiz

Yeni projeye göre örneğin Hatay'da cinsel istismara uğrayan birinin Adli Tıp Kurumu raporu için İstanbul'a gelmesine gerek kalmayacak. Bunun nasıl gerçekleşeceğini Doç. Dr. İnce şöyle anlattı: 'Merkeziyetçilikten uzaklaşmamız gerekiyor. 8 grup başkanlığımız, bu başkanlıklarda da Morg İhtisas, Kimya İhtisas Daireleri var. Buralarda İstanbul'daki kurulların küçük modellerini oluşturacağız. Yargıtay veya İstinaf mahkemeleri merkezin görüşünü istiyorsa vakayı İstanbul'a taşımayacağız. Tele konferans yöntemiyle UYAP üzerinden görüntülü kontrol dönemini başlatacağız. Çocuk psikiyatristi vakayla konuşacak. Kulağında kulaklık olacak. İstanbul'dan tele konferans yöntemiyle oradaki arkadaşa sorular sorulacak. Bu soruları mağdur duymayacak. Hastanın davranışları incelenecek. Görüntü sayesinde hastanın bütün hareketlerini yakından göreceğiz. Yani bundan böyle hastalar kendilerine en yakın grup başkanlığına gidecekler. Merkezde bulunan arkadaşlarımız da izlediği görüntüler neticesinde rapor hazırlayacaklar.'

11 yeni cinsel istismar merkezi

Adli Tıp Kurumu Başkanı, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları toplantılarda ilki Ankara'da kurulan cinsel istismar merkezi sayısının artırılmasına karar verdiklerini açıkladı. İnce'nin verdiği bilgiye göre İstanbul'da 2, Türkiye genelindeyse toplam 11 merkez açılması planlanıyor.

Hocalara yüzde yüz zam

Adli Tıp Kurumu'nda ilk kez dosya tamamlanma süresini ölçtüklerini söyleyen İnce dosyaların en geç bir yıl içinde tamamlandığını söyleyerek şöyle dedi: 'Bu gecikmenin nedenlerinden biri de hocalarımızı kuruma getirtemeyişimizden kaynaklanıyordu. Çünkü ücretleri çok düşüktü. Şimdi yüzde yüzden fazla artırdık. Artırdığım rakamlar da hocalarımız için tatmin edici değil daha iyisini yapmak istiyoruz. Hocalarımız severek ve isteyerek geliyorlar. Raporlandırmayı kanuna göre uygulamalıyız.'

Kendi kadromuzu kuruyoruz

Problem gördükleri yerde gerekli değişiklik ve düzenlemeyi yapmaktan kaçınmayacaklarını söyleyen Kurum Başkanı kuruların yapılarını da teker teker yenilediklerinin bilgisini verdi: 'Artık kendi personelimiz olan çocuk ve erişkin psikiyatristlerimiz, ortapedistlerimiz, genel cerrahlarımız var. Bu arkadaşlarımızı üye olarak atayacağımız zaman da 7 gün 24 saat burada çalışırlar. Türkiye genelinde Adli Tıp Kurumu ve grup başkanlıklarına bir yılda gelen dosya sayısı 160 bini buldu. Bu dosyalardan 8 bini 2011'e sarktı. Şu an itibarıyla geçen yıldan kalan dosya sayısı ise yaklaşık bin. Önümüzdeki yıl bu sayı daha da düşecek.

Çekinen arkadaşlar vardı

'6. İhtisas Kurulu'na yılda 6 bine yakın dosya geliyor. Kurul haftada 3 gün toplanıyor ve günde 60 dosya karara bağlanıyor' diyen İnce çalışanlarla sık sık toplantı yaptığını, bir çalışanın kendisine 'Adli Tıp'ta çalıştığımı söylemekten çekiniyorum' dediğini ve çalışanların da travma yaşadığını aktardı.

İnce'nin amacı bu algıyı değiştirmek, kişiye göre bilimsel gerçeklere göre kurumun çalışmasını sağlamak.

Hem başkanı hem mağduru takip ediyor

Doç. Dr. Haluk İnce Avrupa'yı sarsan skandalı örnek gösterdi: 'Amerika'da IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn bir olay yaşadı. Bu bir cinsel istismar olgusuydu. Ben o cinsle istismar olgusunu takip ediyorum. Bu mağdura ne yapılıyor? Bu adam ne yapıldı? Parayla serbest bırakıldı. Kamu vicdanına yaraladı mı? Bizim ülkemizde olsa ne olurdu? Bu şekilde değerlendirmek gerekir. Herkes şunu bilmeli ki dünyada da bu tür olgular yaşanıyor.'

Hastalar kurul önüne çıkmıyor

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce 'Genel Kurul önünde artık muayene yapmıyoruz. Hastaları artık 50 kişinin önüne çıkarmıyoruz. Genel Kurul üyelerinin toplandığı masanın yakınında bir oda kurduk. Orada kamera var. Oradaki görüntü kurul üyelerinin bulunduğu yerdeki perdeye aktarılıyor. Hasta da bu durumdan haberdar ediliyor' dedi.

