Adli Tıp, hakimi isyan ettirdi: Biraz akıl, vicdan!

T24 - Adli Tıp, 14 kişinin tecavüz ettiği kızın ruh sağlığını muayene için 1 yıl 9 ay sonraya gün verince, hâkim isyan etti: Biraz akıl, vicdan...





“5 Ekim 2011'de gel"



Afyon’da 14 yaşındaki kızla zorla ilişkiye giren 14 erkek, Mayıs 2009’da yakalandı. Adli Tıp, kız için 1 Kasım 2010’a muayene tarihi verdi. Zanlılar bırakılınca, mahkeme yeni tarih istedi. Adli Tıp bu kez “5 Ekim 2011” dedi.





Bakanın haberi yok



Adli Tıp’ın 1 yıl 9 ay sonraya tarih vermesi, Afyon 1. Ceza Hâkimi Mehmet Gülçek’i isyan ettirdi. Hâkim internette yazdı: “Sayın Bakan, size bağlı kurumların ne halde olduğundan haberiniz yok! Akıl ve vicdan sahiplerine duyurulur.”





Adli Tıp’ın 2 yıl sonraya gün vermesi hâkimi isyan ettirdi



14 kişinin tecavüzüne uğradığı iddia edilen 14 yaşındaki kızın muayenesi için iki yıl sonrasına gün verilmesine isyan eden hâkim, internet platformundan Adalet Bakanı’na seslenerek, “Sayın Bakan kendinize bağlı kurumların ne durumda olduğundan haberiniz yok!” dedi



Cİinsel istismar ve tecavüz vakalarında mağdurların beden ve ruh sağlığını incelemede tek yetkili kurum olan Adli Tıp Kurumu, Afyonkarahisar’daki bir davada muayene tarihini 21 ay sonrasına verince davaya bakan Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hâkim Mehmet Gülçek isyanını dile getirdi. Savcı ve hâkimlerin kullandığı internet platformundan doğrudan Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e seslenen Gülçek, “Sayın Bakan, kendinize bağlı kurumların ne durumda olduğundan haberiniz yok!” dedi.





‘Akıl ve vicdan sahiplerine duyrulur"



Gülçek isyanını şöyle dile getirdi: “Sayın Bakanın son dönemde çok yoğun gündemi var. Ama kendine bağlı kurumların ne durumda olduğundan haberi yok sanırım. Mahkememizin bir dava dosyasında Adli Tıp Kurumu’ndan gelen yazıda mağdurenin muayenesinin 5 Ekim 2011 tarihinde yapılacağı belirtilmiştir! Evet yanlış okumadınız 5 Ekim 2011 tarihinde! Yani 1.5 yılı aşkın süre sonra muayenenin yapılacağı ve ondan sonra raporun düzenleneceği bildirilmiştir. Elimizde şu anda bu raporun alınması gerekli tutuklu dosyalar bulunmakta, rapor alınamadığı için birçok dava sürüncemede kalmaktadır. Sayın Adalet Bakanı’nın bu yoğun gündeminde bakanlığına bağlı kurumların ne durumda olduğunu birileri kendilerine iletebilir ise kuruma birkaç psikoloğun alınması halinde idarenin keyfi anlayışı sonucu yaşanan mağduriyet giderilmiş olur. Akıl ve vicdan sahiplerine duyurulur.”





14 tutuklu serbest kaldı



Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına göre Y.O. adlı 14 yaşındaki kız çocuğuyla zorla ilişkiye girdikleri iddia edilen 17 kişiden 14’ü Mayıs 2009’da tutuklandı. İlk muayenede Y.O.’nun bakire olmadığı ve ruh sağlığının bozulduğuna dair rapor alındı. Savcılık, muayene için Y.O.’yu İstanbul Adli Tıp’a gönderdi. Ancak kurum, 1 Kasım 2010’a randevu verdi. 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 14 tutuklu, beklenen raporun gecikeceği dikkate alınarak 15 Temmuz 2009’da kefaletle serbest bırakıldı. Mahkemenin muayene tarihinin erkene alınması talebi üzerine Adli Tıp bu kez 5 Ekim 2011 tarihinin uygun olduğunu bildirdi.





Başkan da isyan etmişti



Cinsel istismar dosyalarına bakan eski Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi Başkanı Prof. Dr. Bayram Mert Savrun, HABERTÜRK gazetesine 16 Mayıs 2009’da verdiği özel röportajda, günde en fazla 15 dosyaya bakabildiklerini, dosya yoğunluğu nedeniyle de 2011’e sarkan

randevular olduğunu açıklamıştı.





