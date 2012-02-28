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Adli Tıp: Diyarbakır'da çıkan kemikler en az 100 yıllık

Diyarbakır İçkale'de, 90'lı yıllarda JİTEM'in kullandığı eski cezaevinde yapılan restorasyon çalışması sırasında kemiklere ulaşılmıştı.

28 Şubat 2012 17:28

 

T24 - Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede Diyarbakır'da yapılan kazılarda bulunan kemiklerin en az 100 yıllık ve bir kısmının hayvan kemikleri olduğu belirtildi. 
 
Diyarbakır'ın İçkale ilçesinde, 90'lı yıllarda JİTEM'in kullandığı eski cezaevinde yapılan restorasyon çalışması sırasında bazı insan kemiklerine ulaşılmıştı. 12 Ocak'ta yaşanan bu gelişme üzerine faili meçhul cinayetleri araştıran Diyarbakır Özel Yetkili Savcılığı olaya el koymuş, 90'ların faili meçhul kurbanlarına ait olduğu düşünülen kemikler toprak örnekleri ile birlikte Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
 
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda; kemiklerde ölüm sebebini açıklayabilecek herhangi bir bulgu saptanmadığı, bazı kemiklerin en az 100 yıllık olduğu, kemik parçaları içinde farklı hayvanlara ait çok sayıda kemik ve diş örneği de bulunduğu tespit edildi.
 
Kurumdan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
 
"Minerolojik incelemede; kazı yapılan bölgeden alınan toprak örneklerinde mineral parajenez belirlenmiş olup, örneklerde kil oranlarının az olduğu, bölge litolojisi incelendiğinde temelde bulunan ofiolit kayaç kütlelerinin ayrışması ile toprak malzemesinin oluştuğunun belirlendiği,
 
Kemiklerde ölüm sebebini açıklayabilecek herhangi bir bulgu saptanmadığı, bütünlüğü bozulmamış kemik dokuları üzerinde herhangi bir ateşli silah, kesici delici/kesici ezici alet veya herhangi bir patlayıcı ile oluşması muhtemel lezyon görülmediği,
 
Mevcut kemiklerde en az 100 yıl toprak altında gömülü kalmaya bağlı morfolojik değişimler tespit edildiği,
 
 

'Hayvanlara ait çok sayıda kemik ve diş örneği var'

 
Kemikler çok uzun süre gömülü kalmaya bağlı olarak bütünlüğünü kaybetmiş, küçük kemik parçaları halinde olduklarından, kaç kişiye ait oldukları ve ölenlerin cinsiyeti, yaşı vb. kimlik özelliklerinin morfolojik olarak tespit edilemediği,
 
Gönderilen kemik parçaları içinde farklı hayvanlara ait çok sayıda kemik ve diş örneği de bulunduğu, alınan diş örnekleri üzerinde moleküler genetik incelemenin devam ettiği, yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından ek rapor şeklinde gönderileceği, kanaati raporlanarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir."

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