Adli Tıp: Cinsel tacizden etkilendi ama ruh sağlığı bozulmadı

İstanbul’da, 65 yaşındaki keman öğretmeni, 18 yaşındaki öğrencisini rızası dışında dudaklarından öptü ve kolundan tutup alıkoydu. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıklar Hastanesi tarafından genç üniversiteli hakkında “ruh sağlığı bozulmuştur” yönünde rapor verilince öğretmene ‘cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan dava açıldı. Dosya Adli Tıp’a gönderildi.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre, 6. İhtisas Kurulu, raporunda, “Genç kadının ruh sağlığının etkilediği ancak tacizin ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olmadığı” yönünde rapor verdi. P.D.’nin avukatı Davut Erkan, Adli Tıp’ın bu değerlendirmesini çelişkili bulduğunu vurgulayarak, bu rapor nedeniyle sanığın daha az ceza alacağını belirtiyor.

‘Motive etmek istedim’

İstanbul Kadıköy’de ikamet eden eden 1994 doğumlu P.D., 2012 yılında bir müzik evinde 1947 doğumlu C.G.’den keman dersi alıyordu. Üniversiteli P.D.’nin iddiasına göre, 11 Aralık 2012’de yaptıkları keman eğitimi bittikten sonra C.G. birden bire öğrencisini dudaklarından öptü. P.D. şok içindeyken, C.G. yeniden öpmeye yeltendi. P.D. kaçmaya çalıştı. C.G., öğrencisinin kolundan tutarak, dışarıya çıkmasını engelledi. “Ne var yani, hoşlandığım birini öpemez miyim?” dedi. P.D. odadan çıkmak istediğini belirtince, “Sen salaksın, herkes benden ders almak istiyor, sen kaçıyorsun” dedi. Çantası ve kemanını alıp ayrılan P.D., sinir krizi geçirdiği için arkadaşı tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada “sıkıntı ve şikayetinin olduğuna dair” rapor tutuldu ve ilaç verildi. P.D., daha sonra Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördü. Hastaneden verilen raporda, “kişide akut stres bozukluğu saptandığı ve ruh sağlığının bozulduğu” ifade edildi.

Bu rapor üzerine C.G. hakkında ‘basit cinsel saldırı, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından dava açıldı. C.G., öğrencisini zorla öpmediğini, “Ders bitiminde, kendisini motive etmek için yanaklarından öptüm. Beni yanlış anlayarak hemen kaçıp kurtulmak istedi. Ben onu tutup derdimi anlatmak için çaba harcadım. Hakkımdaki suçlama ağır ve asılsızdır. Hakarete uğradım” dedi.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada dosya Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu’na gönderildi. Kurulun verdiği raporda, P.D.’nin 16 Aralık 2013’te yapılan muayenesinde premorbic korversiyon bozukluğu saptandığı, anksiyete belirtilerinin olaydan sonra arttığı, bu psikolojik tablonun ruh sağlığını etkilediği, ancak ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olmadığı, dolayısıyla bu etkilenmenin ruh sağlığının bozmadığı savunuldu.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ümit Biçer, bazı taciz vakalarında bulguların hastalık tanı aşamasına yükselemediğini belirterek, “Bu durumda hekimler, hastalık düzeyinde bir ruhsal bozukluk olmamakla birlikte, cinsel şiddetin etkiye yol açtığını söylüyor. Adli Tıp da ara formül bulmuş gibi görünüyor” dedi.