Adli Tıp bunu hep yapıyor

B.Ç’ye , “beden ve ruh sağlığının bozulmadığına” ilişkin rapor veren Adli Tıp Kurulu, satranç hocası Halil Sertaç Dalkıran’ın 11 ve 13 yaşlarında iki kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yapılan soruşturmada da aynı raporu verdi.76 yaşındaki Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez’in cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen B.Ç’ye “beden ve ruh sağlığının bozulmadığına” ilişkin rapor veren 6. Adli Tıp İhtisas Kurulu, aynı raporu satranç hocası Halil Sertaç Dalkıran’ın 11 ve 13 yaşlarındaki iki kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yapılan soruşturmada da verdiği ortaya çıktı. Kamuoyu vicdanını rahatsız eden her iki olayda aynı heyetin aynı raporu vermesi dikkat çekti.Heyet, Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Yalçın Ergezer, Adli Tıp Uzmanı Dr. Yasemin Çakmak, Adli Tıp Uzmanı Dr. Gökhan Eriş, Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Prof. Dr. Seyfettin Uludağ, Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülgün Engin ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Hamdi Özkara ve Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Emir’den oluşuyordu. 13 yaşındaki K.D. ve 11 yaşındaki F.S. anneleriyle birlikte Adli Tıp Kurumu’na çağrıldı. Muayene yaklaşık 3 dakika sürdü ve sadece 3 soru soruldu.Kaç yaşındasın? En çok hangi yemeği seviyorsun? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun?Verilen raporda dikkat çeken bir diğer konu, satranç hocası Halil Sertaç Dalkıran’ın yaptığı savunmanın da raporda yer alması oldu. Çocukların “beden ve ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede patolojik araz tespit edilmediği” sonucuna varan heyet, çocuklar üzerinde inceleme yaparken sanık ifadesinden de faydalandı. Oysa aynı raporda çocukların akut stres altında olduğuna ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadıklarına ilişkin iki ayrı rapor da vardı.Üzmez gibi Dalkıran da Adli Tıp Kurumu’nun “çocukların beden ve ruh sağlığının bozulmadığına ilişkin” raporundan sonra tahliye edildi. Çocukların avukatı Volkan Dülger, Dalkıran’ın tahliye olmasının ardından çocukların anneleriyle yatmak istediklerini, sadece bu davranışlarının bile ruh sağlıklarının bozulduğunu gösterdiğini söyledi.Dr. Cemal Yalçın Ergezer: Daha önce gerçeğe aykırı rapor vermekten bir ay meslekten uzaklaştırıldı.Dr. Yasemin Çakmak: Etik kurallara uymadığı için daha önce uyarı aldı.Prof. Seyfettin Uludağ ve Prof. Dr. Hamdi Özkara: Malatya'daki bir cinayetin faili için önce 'akıl sağlığı yerinde değil' raporu verdiler, Genel Kurul'daki oylamada ise 'akıl sağlığı yerinde' diye imza attılar.Dr. Gökhan ErişDoç. Dr. Gülgün Engin