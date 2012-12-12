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Adli Tıp Başkanı'ndan Özal yorumu: Zehir 'var' ya da 'yok' denilemez

İnce, 'Rapor açıklandığında şüpheler giderilmiş olacak mı?'' sorusuna, ''Ona Cumhuriyet Başsavcılığı karar verecek' karşılığını verdi

12 Aralık 2012 22:58

Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili rapora ilişkin, ''Rapor okunduğunda bazı şeyleri kafanızda canlandıracaksınız. Çok basit, 'vardı, yoktu' denecek bir rapor, sonuç değil'' dedi.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili raporu tamamlayıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiklerini, isterlerse açıklamayı onların yapacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın ''raporun kuşkuları gidermediği'' yönündeki açıklamasının sorulması üzerine İnce, ''Neye dayanarak söyledi, bilmiyorum ama raporu okumak gerekiyor. Biz raporu yazan arkadaşımızla birlikte gönderdik. Ekleriyle birlikte kalın bir rapor. Açıklamayı Savcı bey yapacak. Teknik olarak bize ihtiyaç olursa gelip destek veririz'' diye konuştu.

İnce, ''İşin sahibinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunu'', açıklamanın da kendileri tarafından yapılabileceğini kaydetti. ''Bu hastanın özeliyle ilgili. Soruşturma da hastanın özeli. Soruşturmanın sahibi de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'' diyen İnce, zehir konusunda farklı açıklamalar yapılmasının hatırlatılması üzerine, ''O haberleri hepsini yayın. Sonra raporu alın. Çok şaşıracaksınız. Raporu okumak lazım. Sonuç 12 sayfa, toplam 380 sayfa. Rapor okunduğunda bazı şeyleri kafanızda canlandıracaksınız. Çok basit, vardı yoktu denecek bir rapor, sonuç değil'' diye konuştu.

Raporun içinde analizlerin ve sonuçların olduğuna dikkati çeken İnce, ''Sadece şu kadarını söyleyeyim, o analizleri yapabilecek laboratuvar sayısı çok fazla değil dünyada. Bunlar çok hassas analizler... Ben kurumumla, çalışanlarımla gurur duyuyorum. Çok güzel şeyler yapıldı'' dedi.

Raporla ilgili açıklama yapmadıklarını belirten İnce, ''Başlangıçta neredeysem aynı noktadayım. Güzel bir çalışma yapıldı. Rapor oybirliğiyle çıktı'' diye konuştu.

İnce, ''Rapor açıklandığında şüpheler giderilmiş olacak mı?'' sorusuna, ''Ona Cumhuriyet Başsavcılığı karar verecek'' karşılığını verdi.

Zehirlenme konusundaki haberlerle ilgili olarak İnce, ''Raporu okuduğunuz zaman çıkan haberleri de önünüze koyun. Rapor ile arasında benzeme olasılığı çok yüksek değil. Rapor çok farklı...'' değerlendirmesinde bulundu.

 

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