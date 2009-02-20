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Adli Tıp başkanı görevden alındı

Tartışmalı kararlarla gündeme gelen Adli Tıp Kurumu'nun başkanı Keramettin Kurt görevden alındı.

20 Şubat 2009 02:00

Tartışmalı kararlarla gündeme gelen Adli Tıp Kurumu'nun başkanı Keramettin Kurt görevden alındı. Başkanlıktan ayrılmayı kendisi talep eden Kurt'un Sağlık Bakanlığı'na geçeceği belirtiliyor.


Adalet Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Keramettin Kurt, Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılarak Sağlık Bakanlığı'na geçmek istediğini bakanlığa bildirdi.

Bunun üzerine Kurt, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı görevinden alındı.

Kurt, 2003 yılından bu yana Adli Tıp Kurumu'nun başındaydı. Kurt'un yerine kimin getirileceği ise henüz netlik kazanmadı.

Adli Tıp Kurumu, son dönemde tartışmalı raporlarla gündeme gelmişti. 6. İhtisas Kurulu'nun cinsel istismar davasında Hüseyin Üzmez'in tahliyesini sağlayan rapor en çok konuşulandı.

Susurluk davası hükümlüsü eski Özel Harekât Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin de, Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu'ndan aldığı rapor üzerine tahliye olmuştu.

Adalet Bakanlığı, Üzmez raporuyla ilgili tartışmalar üzerine, 6. İhtisas Kurulu'nun başkanıyla iki üyesini değiştirmişti.

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