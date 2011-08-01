-ADLİ TATİL BAŞLADI ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Adli tatil, bugün başladı. Yeni adli yıl ise 6 Eylül'de Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak. Adli tatilde, nöbetçi mahkemeler görev alırken, bu mahkemeler, tutuklusu bulunan veya acil nitelikteki davalara bakacak. Terör ve organize suçlara ilişkin davalara bakmakla görevli mahkemeler de mesailerine devam edecek. Adli tatil sırasında, savcılık bürolarında görevli nöbetçi savcılar, çalışmalarını sürdürecek. Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi gibi yüksek yargı organlarında ise nöbetçi heyetler görev yapacak.