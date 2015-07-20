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Adli tatil başladı

Adli tatil 31 Ağustos'a kadar sürecek

20 Temmuz 2015 15:05

Yargı camiasının toplu izin kullandığı adli tatil bugün başladı. 31 Ağustos’ta sona erecek olan adli tatilde nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil olarak gördükleri davalara bakacak.

Başsavcıların yaptığı iş bölümüne göre adli tatilde çalışan başsavcıvekilleri ve savcılar kendi işlerinin yanı sıra ilaveten aynı büroda görev yapan diğer savcıların işlerine de bakacak.

Yargıtay'da ceza dairesi ve hukuk dairesi olmak üzere iki nöbetçi daire tatil boyunca görev yapacak. Danıştay’da ise nöbetçi heyetler görev yapacak ancak dosyalarının esasına ilişkin karar veremeyecek. Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare mahkemelerinde de nöbetçi heyetler görev yapacak.

Anayasa Mahkemesi’nin adli tatil kapsamına girmediği yeni adli yıl 1 Eylül’de başlayacak. 

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