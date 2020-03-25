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Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu

Adalet Bakanı Gül: Duruşmaların ertelenmesi konusunda HSK'ya yetki verildi

25 Mart 2020 00:51

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la duruşmaların ertelenmesi konusunda Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yetki verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin sürelerin 30 Nisan 2020’ye kadar durdurulduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de kabul edilen kanuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ye yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak, evde kalalım, riski azaltalım."

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