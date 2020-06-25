Adli kontrol şartıyla tahliye edilen OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu: Kaldığımız yerden devam edeceğiz

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun ifşa edildiği gerekçesiyle yedisi gazeteci sekiz şüpheli hakkında açılan davanın ilk duruşmasında mahkeme OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Terkoğlu, cezaevi çıkışında, gazetecilik yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun tahliye anını CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan “Barış Terkoğlu. Özgürlüğe hoş geldin” diye paylaştı. Terkoğlu, davanın kendilerini susturmak, kalemlerini kırmak için açıldığını söyledi.

Barış Terkoğlu, “Kaldığımız yerden devam edeceğiz, gazetecilik yapmaya, araştırmaya devam edeceğiz” dedi.

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