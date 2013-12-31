'Adli Kolluk Yönetmeliği'nin yürütmesini durduran Danıştay'ın yetkilerine tırpan'

Hükümet, Adli Kolluk Yönetmeliği’nin yürütmesini durduran Danıştay’ın, bu yetkisini almaya hazırlandığı iddia edildi. Tasarının 2 Ocak’ta Meclis’e gelmesi bekleniyor.

17 Aralık’ta İstanbul’da başlayan Bakanlar ve oğullarının adının yer aldığı yolsuzluk operasyonunun arkasından değiştirilen Adli Kolluk Yönetmeliği, Meclis gündemini de değiştirdi. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ve Danıştay'ın yetkilerini tırpanlayacak yasa tasarısı bu hafta Genel Kurulu’a geleceği öne sürüldü.

Büyük özelleştirme ihalelerini oldu-bittiye getirecek tasarıda, yargılamanın her aşamasında yürütmeyi durdurma talebi "ivedi dava" gerekçesiyle engellenecek. Düzenlemenin en dikkat çekici maddesi ise yeni atanacak 32 yeni hâkim kadrosuyla hükümetin bazı davalarda başını ağrıtan Danıştay’ın yapısının değiştirilmesi oldu. AKP'nin, tasarının Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde, karar düzeltme taleplerinde yürütmenin durdurulmasını kaldırılmayı planladığı belirtildi.

'Yangından mal kaçırır gibi dava görülecek'

Hükümet, Adli Kolluk Yönetmeliği’ni değiştirerek soruşturmalarda vali, kaymakam ve emniyet müdürlerinin bilgilendirmesini zorunlu hale getirmişti. Danıştay ise yönetmeliğin yürütmesini durdurmuştu.

Tasarının gelecek hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyordu ancak tasarının son gelişmelerin ardından bu hafta Genel Kurul'a gelebileceğine dikkat çekiliyor. Dilek Gedik'in Taraf gazetesinde yer alan haberine göre, tartışmalı tasarıyla Danıştay'ın özellikle akçeli davalarda yürütmeyi durdurma yetkisi tırpanlanıyor. Meclis adalet Komisyonu'nda kabul edilen yasa tasarısına göre yürütmeyi durdurma talebinin reddinden sonra ikinci kez dava açılamayacak. Bu da "ivedi hallerde" diye tanımlanan davaları kapsadığından büyük özelleştirmelerde oldu-bittiye yol açacak. Komisyonun CHP'li üyesi Ali İhsan Köktürk, hükümetin Adli Kolluk Yönetmeliği'nde Danıştay'ın verdiği karardan rahatsız olduğunu belirterek, "Yürütmenin durdurulması talebi bir emniyet supabıdır. Yargılamanın her aşamasında yürütmenin durdurulması talebinde bulunulabilmeli. Aksi Anayasa'ya aykırı. Yangından mal kaçırır gibi dava görülecek" dedi.

Hakim yapısına da müdahale

Tasarıyla Danıştay'ın hâkim yapısına da müdahale edilecek. Yeni alınacak 32 hâkim ve kurulacak bir daire ile İdari Dava Daireleri Kurulu'nun yapısı tamamen değişecek.

Kararın düzeltilmesi istemlerinde yürütmenin durdurulmasına ve duruşma yapılmasına karar verilemeyecek. Danıştay ve bölge idare mahkemesinde "kamu görevinin sona ermesi sonucunu doğuran işlemler hariç" olmak üzere kamu görevlileri mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin, temyiz ya da itiraz üzerine verilen kararın düzeltilmesi yoluna gidilemeyecek.

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