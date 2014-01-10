Adli kolluğu soruşturma izni Adalet Bakanı'na mı bağlanacak?

Arzu Yıldız / Ankara

17 Aralık 2013’te başlayan yolsuzluk operasyonunun ardından Meclis’e getirilen yasa taslaklarına bir yenisi daha ekleniyor. Öngörülen değişikliğe göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda (HSYK) bulunan adli kolluğun soruşturulmasına izin verme yetkisi Adalet Bakanı’na devredilecek.

Yolsuzluk operasyonu ardından bir değişiklikle Adli Kolluk Yönetmeliği’ne “adli kolluk görevi yapan polis ve jandarmaya adli olayları, yakalama, gözaltı, arama gibi operasyonları derhal üst amirlerine bildirme zorunluluğu” getirildi. Bu değişiklik tartışılmaya devam ederken AKP’nin konuya dair yeni bir yasa değişikliği yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Değişiklik kapsamında öngörülen CMK'nın 161. maddesinde yapılacak değişiklik kabul edilirse, adli kolluk amirlerine yönelik suçlamalar üzerine talep edilen soruşturma izni yetkisi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan (HSYK) alınarak Adalet Bakanı’na devredilecek.

Altınok için karar yetkisi Bozdağ’a mı geçecek?

25 Aralık'ta yapılacak olan yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasında, mahkemeden alınan gözaltı kararının uygulanmaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok için HSYK inceleme kararı çıkartmıştı. Hükümetin hazırladığı kanun değişikliği yasalaşırsa Altınok hakkındaki kararı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ verecek.