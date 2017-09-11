Adli görüşme odaları mağdurun örselenmesini engelleyecek

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ADALET Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı tarafından başlatılan \'Adli Görüşme Odaları Projesi\'nin tanıtım ve değerlendirme toplantısı Antalya Adliyesi\'nde yapıldı.

Toplantıya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Adalet Komisyon Başkanı Orhan Özdemir, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nevzat Açıkgöz, hakim ve savcılar katıldı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir, \'Adli Görüşme Odaları Projesi\'nde Antalya\'nın pilot il olarak seçildiğini söyledi. Proje ardından farklı şehirlerdeki 26 adliyede 30 merkez olacak şekilde başlatıldığını vurgulayan Özdemir, 31 merkezin daha projeye dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü anlattı. Özdemir, yeni merkezlerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi\'nin (UYAP) altyapı çalışmaları devam ettiğini kaydetti.

Adli Görüşme Odaları\'nın mağdurların defalarca örselenmesini engelleyeceğini vurgulayan Muhittin Özdemir, adliyelerin insan onuruna, şahsiyetine kıymet veren, insancıl uygulamaları geliştiren merkezler olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Adli Görüşme Odaları\'nın bir sistemin parçası olduğunu anlatan Özdemir, şöyle dedi:

\"Mağdur odaklı hizmetlerin ilk başlangıcı. Önümüzdeki süreçte Mağdur Hakları Yasası ile bu sistemler yasal altyapıya kavuşarak bir mekanizmanın parçası olarak hizmet verecek. Adli Görüşme Odaları\'yla mağdur odaklı hizmetler aktif şekilde sunulmaya başlanacak.\"

KIRILGAN GRUP İÇİN ÖNEMLİ

Özdemir, Adli Görüşme Odaları\'nın özellikle çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere kırılgan gruba mensup yaşlılar, engelliler ve suç nedeniyle olaylardan daha çok etkilenen kişiler için özel ifade ve beyan merkezleri olarak tasarlanıp hayata geçtiğini anlattı.

Adli Görüşme Odaları\'nın \'bekleme odası\', mağdurun ifadesinin alındığı \'görüşme odası\' ile hakim, savcı ve avukatların bulunduğu \'gözlem odası\' olmak üzere üç bölümden oluştuğuna değinen Özdemir, projenin mağduru koruyan, dış etkenlerden etkilenmeden, psikolog ve pedagog gözetiminde ifadelerinin alındığı bir sistem olarak hayata geçirildiğini kaydetti.

ADLİYELERİN YÜZÜNÜN DEĞİŞMESİNE GÜZEL BİR ÖRNEK

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da projenin adliyelerin yüzünün değişmesinin güzel bir örneği olduğunu söyledi. Solmaz, uygulamanın, yargılamada hakim ve savcı ile muhatap olan mağdur veya sanıkların profesyonel bir destek almaları anlamında güzel bir örnek olduğunu kaydetti. Projenin mağdur kadar yargı için de önemli olduğuna değinen Solmaz, şöyle dedi:

\"Toplumun hem devlete hem yargıya bakışı yönünde önemli bir öğe. Gelen insanların burada ifadeleri alınırken karşılaştıkları ortam onlara verilen değeri, önemi gözler önüne sermiş olacak. Adli Görüşme Odaları yargısal anlamda da katkı sağladı. Suç mağduru olan veya süreç bittikten sonra destek alan insanlarımız var. Şimdi her aşamada yargılama öncesi, içi ve sonrasını düşündüğümüzde her aşamasında mağdura destek olan bir devlet, bir yargı sisteminin faydalı olacağını düşünüyorum.\"

Tanıtım ve değerlendirme toplantısı ardından Antalya Adliyesi\'nin 4\'üncü katında bulunan Adli Görüşme Odaları\'nı gezen katılımcılar, uzmanlardan bilgi aldı.



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