-Adları Sri Lanka'da yaşatılacak İZMİR (A.A) - 17.11.2011 - İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine baskınında hayatını kaybeden Cevdet Kılıçlar ve Necdet Yıldırım adına Sri Lanka'da sağlık merkezleri yaptırılıyor. Mavi Marmara baskınında ölenlerin isimlerini yaşatmayı amaçlayan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'ye yardım götürmek üzere bindikleri gemide can veren iki Türk'ün adını, sağlık kuruluşu ihtiyacı olan, Müslümanların olumsuz şartlar altında hayatını sürdürdüğü Sri Lanka'da yaşatacak. Yapımı sürdürülen sağlık ocaklarında incelemelerde bulunan İHH Sorumlusu Soner Azakpur, yaptığı açıklamada, baskından sonra, gemide hayatını kaybedenlerin isimlerini çeşitli hayır işleriyle yaşatmak için çalışma başlattıklarını belirtti. Sri Lanka'daki ''Serendib Foundation'' adlı yardım kuruluşuyla ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar sırasında bölgeyi tanıma fırsatı bulduklarını kaydeden Azakpur, hükümet ile Tamil Kaplanları arasındaki iç savaşta ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Müslümanların çok sıkıntı çektiğini gördüklerini, bu nedenle Cevdet Kılıçlar ve Necdet Yıldırım'ın isimlerini bu ülkede yaşatmaya karar verdiklerini ifade etti. Azakpur, iç savaş sırasında evlerinden taşınmak zorunda kalan Müslümanların savaşın ardından köylerine dönmeye başladığını ancak köylerini yıkık halde bulduklarını belirterek, sağlık kuruluşlarına acil ihtiyaç olduğunu belirlediklerini söyledi. Sri Lanka'da Müslümanların yoğun olduğu bölgede sağlık ocağı kurma çalışmaları başlatan İHH'nin geçen mayıs ayında Kiribewa ve Mutur'da bu merkezlerin temelini attığını kaydeden Azakpur, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kiribewa'da Cevdet Kılıçlar adına yaptırılan sağlık ocağı yaklaşık bin 300 aileye hizmet verecek. İnşaatın gelecek ay bitirilmesini planlıyoruz. Kiribewa, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerlerden biri. Bu bölgede yaşayanların sağlık kuruluşu sıkıntısı vardı, en yakın sağlık ocağı kilometrelerce uzakta. Zaman zaman, hükümete ait sağlık ocaklarına giden Müslümanların dinleri nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşandığını da duyduk. Ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğu ülkede hem sağlık ocağına ulaşımı kolaylaştırmak hem de Müslüman kardeşlerimizin gönül rahatlığıyla tedavi olabilmelerini sağlamak amacıyla başlattığımız bu sağlık ocağı çalışması bölge halkını da heyecanlandırdı. Sağlık ocağının bir an önce bitirilmesini bekliyorlar.'' -''Çocuklar ölmeyecek''- Mutur'da Necdet Yıldırım adına yaptırılan sağlık ocağının da bölgede önemli bir ihtiyacı gidereceğini söyleyen Azakpur, iki sağlık ocağının inşaatının tamamlanmasının ardından gerekli cihazların gönderileceğini ve sağlık ocaklarının hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Azakpur, ''Doğumu yaklaşan kadınlar uzaklardaki hastane yerine bu merkezlerde güvenle doğum yapabilecek. Ayrıca çocuklar, yaşlılar, sağlıkla ilgili sıkıntısı olan herkes bu merkezlerden faydalanacak. Binlerce insan buralarda sağlık bulacak. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar sağlık merkezi yokluğundan ölmeyecek'' diye konuştu. İHH, Puttalam'da da Afganistan'da hayatını kaybeden vakıf görevlisi Faruk Aktaş adına sağlık ocağı yaptırıyor. Burada her gün 100 hastaya bakılması planlanıyor.