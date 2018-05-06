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Adıyaman'dan Afrin'e 20 TIR yardım

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN Sivil Toplum Platformu öncülüğünde düzenlenen kampanya ile toplanan 20 TIR yardım, törenle Suriye'nin Afrin bölgesine uğurlandı

06 Mayıs 2018 19:47

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN Sivil Toplum Platformu öncülüğünde düzenlenen kampanya ile toplanan 20 TIR yardım, törenle Suriye\'nin Afrin bölgesine uğurlandı.
Ramazan ayı öncesinde Adıyaman Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen kampanya kapsamında 20 TIR gıda yardımı toplandı. Toplanan yardımların Afrin\'e gönderilmesi nedeniyle eski otogarda düzenlenen törene; Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ile protokol üyeleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şube Başkanı Mahmut İzci, mazlum Suriye halkına sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti. Yıllardır savşa mağduru sivillere yardım etme gayretinde olduklarını anlatan İzci, Ramazan öncesi de yine toplanan yardımları Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin\'e göndereceklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından yardım TIR\'ları, dualarla uğurlandı.

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