-ADIYAMAN'DAKİ KAZADA 13 ASKER YARALI ADIYAMAN (A.A) - 19.01.2011 - Adıyaman'da askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı. Adıyaman Vali Vekili Aydın Börü, Gölbaşı'dan Adıyaman'a giden askeri aracın kent merkezine yakın mesafede buzlanma nedeniyle devrildiğini belirtti. Kazada 2 askerin şehit olduğunu, 2'si ağır toplam 13 askerin yaralandığını ifade eden Börü, ''Durumu ağır olan askerlerimiz 112 Acil helikopteri ve askeri helikopterle Malatya'daki Askeri Hastane'ye kaldırıldı. Diğer yaralılarımızı ziyaret ettik. Durumları iyi, tedavileri Adıyaman'daki hastanelerde sürüyor'' dedi. Börü, kazaya ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra verileceğini kaydetti. Kazayla ilgili gelen ilk bilgilerde yaralı sayısı 16 olarak belirtilmişti.