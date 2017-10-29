Adıyaman'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, üç aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi Eğriçay Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Halil Akdağ yönetimindeki 02 HY 998 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AD 884 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen Bahattin Gelen yönetimindeki 03 BD 719 plakalı minibüs de kazaya karıştı.

Kazada, araç sürücüleri ile Onur Kalan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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