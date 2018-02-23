Adıyaman'da 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN Kalkınma Platformu (AKALP) ile Gazeteciler Cemiyeti tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek mitingi düzenlendi.

Cuma namazı sonrası Demokrasi Parkı\'nda düzenlenen mitinge Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Adıyaman Kalkınma Platformu (AKALP) Başkanı Zeki Dişkaya, STK temsilcileri ve çok sayıda Adıyamanlı katıldı. Namaz sonrası ellerinde Türk bayraklarıyla parkta toplanan çok sayıda kişi, terörü lanetleyip, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için dua etti. Adıyaman Kalkınma Platformu Başkanı Zeki Dişkaya\'nın konuşma yaptığı mitingin sonunda İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından dua okundu.



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