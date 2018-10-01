T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adıyaman'da yol verme kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise gözaltına alındı

01 Ekim 2018 14:23

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, \'yol verme\' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise gözaltına alındı.
Kavga, sabah saatlerinde Sümerevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde iki kişi arasında çıkan yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen şüpheli bıçakla Hasan Taştan\'ı yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla gelen ekipler, yaralanan Taştan\'ı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Taştan, acil serviste tedaviye alınırken, kimliği öğrenilemeyen şüpheli ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHA ADIYAMANKavgaSümerevler MahallesiBulvarıKavgadaHasan TaştanTaştanAdıyaman EğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24