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Adıyaman'da yılın ilk bebeği 'Ebubekir'

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da yeni yılın ilk bebeğine 'Ebubekir' ismi verildi

01 Ocak 2018 10:56

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da yeni yılın ilk bebeğine \'Ebubekir\' ismi verildi.
Doğum sancıları başlayınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Yıldız Kamış, saat 00.30\'da erkek bebek dünyaya getirdi. Yıldız ve Ramazan Kamış çiftinin dördüncü çocukları olan 3 kilo 250 gram ağırlığındaki bebeğe \'Ebubekir\' ismi verildi.
Yıldız Kamış, biri kız 4 çocuğu olduğunu belirterek, \"Allah olmayanlara nasip etsin inşallah. Yeni yılda hepimize sağlık, mutluluk, huzur nasip etsin. Hayırlısı olsun, rabbim sağlıklı olmayı nasip etsin. Devlete millete, Allah\'a iyi bir kul olsun\" dedi.

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