Adıyaman'da uyuşturucuya 5 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, jandarmanın mesire alanlarında yaptığı denetimde ve bir otomobilde yaptığı aramada 985 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta yolunda durumundan şüphelenerek arama yaptığı bir otomobilde 975 esrar buldu. Esrara el koyan jandarma, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına alındı.

Ekiplerin kentin mesire alanında yaptığı denetimlerde de uyuşturucu kullandığı belirlenen 4 kişi 10 gram esrar ile yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



FOTOĞRAFLI

