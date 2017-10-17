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Adıyaman'da uyuşturucuya 5 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polis tarafından yapılan denetimde üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 5 kişi gözaltına alındı

17 Ekim 2017 19:19

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, polis tarafından yapılan denetimde üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 5 kişi gözaltına alındı.
Bahçecik Mahallesi\'nde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine polis tarafından yapılan denetim sırasında F.Ç., A. A., E.A., G.D. ve M.N.A., ekipleri görünce kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca ardından yakalanan şüphelilerin üst aramalarında 42 gram sentetik uyuşturucu metemfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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