Adıyaman'da uyuşturucuya 2 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da polisin yaptığı üst aramasında 500 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri Hacı Yusuf T. ve Yüksel U.\'nun üst aramasını yaptı. Ekipler, şüphelilerin üzerlerinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacı Yusuf T. ve Yüksel U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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