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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da polisin düzenlediği operasyonda 812 uyuşturucu hap, 38 gram esrar ve 882 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

10 Aralık 2017 15:07

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da polisin düzenlediği operasyonda 812 uyuşturucu hap, 38 gram esrar ve 882 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişiden 3\'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 3 ayrı adrese operasyon yapıldı. Düzenlenen baskında 812 uyuşturucu hap, 38 gram esrar, 1 hassas terazi ve 882 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigara ve uyuşturuculara el konulurken, Murat K., Cihan S., Abidin B., Özkan E. ve Hüseyin Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden Murat K., Hüseyin Ç. ve Özkan E. tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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